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Ekonomi

Bankaları kurtarmak için anlaştılar

Euro Bölgesi’nde yaşanan mali krizin aşılması için Almanya ile Fransa’nın ortak hareket etmesi kararlaştırıldı.

10 Ekim 2011 03:00



T24-  Euro Bölgesi’nde yaşanan mali krizin aşılması için Almanya ile Fransa’nın ortak hareket etmesi kararlaştırıldı.



Hürriyet'in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün Berlin’de yaptıkları görüşmede, Euro krizinin yanı sıra bankalara güvenin sağlanması için ekim ayı sonuna kadar bir paket hazarlanması kararı aldı. Sürekli bir çözüm içerecek ortak önerilerden oluşacak paketin kasım ayı başlarında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek G-20 zirvesine sunulması da öngörüldü.


Angela Merkel, “İki ülke de hem Euro krizinin aşılması hem de bankaların destek yoluyla güvence alınması konusunda tam bir görüşbirliği içindedir. Bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy de bankalara mali yardım yapılmasında hiçbir görüş ayrılığı bulunmadığının altını çizerek, “Avrupa, problemleri Kasım ayı başında Cannes’de gerçekleşecek G-20 zirvesi öncesinde mutlaka çözecektir” dedi.


Sarkozy ile Merkel Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalması için gereken hertürlü desteğin verilmesinde kararlı olduklarının da belirterek, Slovak Cumhuriyeti’nin Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nu (EFSF) onaylayacağına ve en kısa zamanda devreye girmesi yolunu açacağına inandıklarını da dile getirdiler.

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