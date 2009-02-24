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Ekonomi

Bankaları devletleştirmek faydalı olacak

Ekonomi profesörü Nouriel Roubini, bankaları devletleştirmeye yönelik adımların piyasa dostu bir hareket olacağını söyledi.

24 Şubat 2009 02:00

Ekonomi profesörü Nouriel Roubini, bankaları devletleştirmeye yönelik adımların piyasa dostu bir hareket olacağını söyledi. 

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Son günlerde bankaların devletleştirilmesine ilişkin endişelerle piyasalarda kayıplar yaşandı. Krizi önceden gördüğü için 'piyasa kahini' olarak tanınan Nouriel Roubini tam aksini düşünüyor.

NTVMSNBC’de yer alan bir habere göre, New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, Japonya'nın yaşadığına benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak için yükümlülüklerini ödeyemeyen bankaların geçici olarak devletleştirilmesinin en iyi çözüm olduğunu belirtti.

Roubini, aksi halde ABD ekonomisi depresyonun eşiğinde gezinirken, kamu kaynaklarını tüketen "zombi" bankaların ortaya çıkacağını söyledi.

Roubini, kriz öncesinde banka sektöründe yaşanan konsolidasyonun, durumu daha da kötüleştirdiğini savundu. Roubini'ye göre, bu durum batmayacak kadar büyük bankaların yanı sıra, kurtarılamayacak kadar büyük bankaların da ortaya çıkmasına yol açtı.

ABD hükümetinin şimdiye dek bankalara 7 ila 9 trilyon dolar destek verdiğini kaydeden Roubini, vergi mükelleflerinin devletleştirmeden kârlı çıkabileceğini söyledi. Roubini, devletleştirilen bankaların yeniden özelleştirilmesiyle, vergi mükelleflerinin az da olsa kâr edebileceğini belirtti.

Piyasalarda Bank of America ve Citigroup'un devletleştirileceğine ilişkin kaygılar yaşanıyor. 

Ek sermaye sağlamaya hazır
 
Bu arada, büyük ABD bankalarının, sermaye yapılarını güçlendirmek için, devlete ait imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse senetlerine çevrilmesi için uğraş verebileceği bildirildi.
Reuters’a konuşan federal düzenleyiciler, çarşamba günü büyük kuruluşların sermaye ihtiyaçlarını yeni bir stres testi programı ile değerlendirye başlayacaklarını kaydetti. Haberde ayrıca, Obama yönetiminin ihtiyaç sahibi kurumlara ek sermaye sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

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