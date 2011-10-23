T24 - "Bankaları değil, bizi kurtarın" Avrupa'nın pek çok kentinde ABD'deki Wall Street protestolarıyla dayanışma bu ses yükseliyor. Berlin'de, Londra'da ve Madrid'de meydanlar hareketliydi. İran'da da bir dayanışma eylemi vardı.



Berlin'de bin kadar gösterici Parlamento binasının önünde.



Almanya Başbakanı Merkel, bankacılık sektörü odaklı kurtarma planlarını görüşmek üzere Brüksel'e gitmeden önce siyasilere mesajlarını böyle verdiler.



Bankaların değil, halkın kurtarılması gerektiğini söyleyen bir protestocu, "Ticari kar insanlardan daha önemli değil. Buradaki herkesin burada olmak için bir sebebi var. Bize hiçbir örgüt ne yapmamız gerektiğini anlatmıyor. Burada olmanın en güzel yanı da bu zaten" diye konuştu.



Aynı saatlerde Almanya'nın finans başkenti Frankfurt'ta 4 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş vardı.



"Frankfurt'u işgal edin" hareketi önderliğindeki protestocular, Avrupa Merkez Bankası'nın önünde seslerini duyurmaya çalıştı.



İspanya'da sokaklara inenlerse öğretmenler oldu. "Eğitim satılık değil" posterleriyle Madrid'de yürüdüler.



İngiltere'nin başkenti Londra'da, finans sektörünün kalbi City'deki çadır kentin sakinleri de eylemlerinde ısrarcı.



Göstericilerin sayısının artması, City'de bulunan Saint Paul Katedrali'nin ziyarete kapanmasıyla sonuçlandı. Halkın ve turistlerin girişine izin verilmeyen katedral, sadece bir düğün için kapılarını açtı.



Wall Street protestolarına İran'dan da destek var. Tahranlılar, Amerika'nın İran'daki diplomatik çıkarlarını temsil eden İsviçre Büyükelçiliği önünde toplandı. Amerikan ve İsrail bayraklarını yaktı.