Bankalardan yeni yıl kredileri

T24 - Bankalar, yeni yıl kredileri kapsamında müşterilerine yüzde 0,49'dan başlayan faiz oranları ve düşük taksitlerle kredi imkanı sunuyor.



Yılbaşında artan alışveriş harcamalarını göz önüne alan bankalar, cazip kampanyalar başlattı.



Alınan bilgilere göre, İş Bankası, ''Yeni Yıl Kredisi'' ile 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli nakit kredi imkanı sunuyor. Banka müşterileri, 7-31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile 5 bin lira ve 12 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,50, 36 aya kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranlarından yararlanabilecek.



10 bin liraya kadar nakit kredinin 36 aya varan vadelerle sunulduğu kampanyada, tüm kredi seçenekleri için toplam ücret 250 lira olacak.



Garanti Bankası, yeni yıl kredisi kapsamında 170 TL taksitli yüzde 0,99 faizli 5 bin TL kredi veriyor. Kampanya kapsamında isteyene 249,87 taksitli yüzde 1,25 faizli 60 ay vadeli 10 bin lira kredi imkanı da sunuluyor.



Son başvuru tarihi 8 Ocak 2010 olan kampanyada daha küçük tutarlı taleplerde ise kredi faiz oranı yüzde 0,45'e kadar düşüyor.



Akbank'ın yılbaşı kredi kampanyasında ise yüzde 1,10 faiz oranı, 110 lira masraf ile 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.



Müşteriler, 12 aya kadar yüzde 1,10 faiz oranı, 903 lira taksitli; 24 aya kadar yüzde 1,10 faiz oranı 486 lira taksitli; 36 aya kadar ise yüzde 1,20, 354 lira taksitli kredi olanaklarından yararlanabilecek.



Son başvuru tarihi 31 Aralık olan kampanya kapsamında talep edilebilecek maksimum kredi tutarı 20 bin lira, bankanın 36 ay vadelerde geçerli olan faiz oranı ise 1,20 olarak sunuluyor.



Vakıfbank, ''Yeni Yıl Kredisi'' kampanyası çerçevesinde limiti 20 bin lira olmak üzere 60 aya varan vade seçenekleriyle kefilsiz kredi imkanı sunuyor.



Kampanya kapsamında 3-10 ay vadede 350 lira artı BSMV dosya masrafı ödeyerek 5 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanılabildiği gibi, 3-24 ay vadede yüzde 1,15 faiz oranıyla dosya masrafı ödemeden 10 bin liraya kadar, 25-60 ay vadede ise yüzde 1,24 faiz oranıyla ve kullanılan kredi üzerinden yüzde 1 dosya masrafıyla kredi verilebiliyor.



Şekerbank, ''Hoşgeldin Yeni Yıl'' Kampanyası kapsamında yüzde 0,49'dan başlayan oranlarla, kefilsiz, 3 ay taksit ertelemeli ihtiyaç kredisi kullandırıyor.



Kampanya 1-31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak. 60 aya varan vadelerle en yüksek 1,14 faiz oranıyla, 5 bin- 25 bin lira arasında kullanılabilecek kredilerde dosya ücretleri 150-250 lira arasında değişiyor.



HSBC de yılbaşı yaklaşırken ''Her İhtiyacın Çaresi HSBC İhtiyaç Kredisi'' kampanyası başlattı. 7 Kasım – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya çerçevesinde 30 bin lira ve 36 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaca özel kredi imkanı sunuluyor. Banka, 5 bin liraya kadar 119 lira, 5-30 bin lira arası tutarlar için 199 lira sabit masraf alıyor.



Fortis, ''Yıl Sonunu Rahatlatan Kredi'' kampanyası ile yüzde 0,49'dan başlayan faizlerle kredi veriyor. Kampanya kapsamında 36 ay vadeye kadar 10 bin lira limitli kredi sunuluyor.



Vadesi 12 ay olan 3 bin liralık kredide aylık faiz oranı yüzde 0,49, dosya masrafı 150 lira. Vadesi 36 ay olan 10 bin liralık kredi de ise faiz oranı 0,99 olurken dosya masrafı olarak 419 lira alınıyor.



