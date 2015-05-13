Bankalardan usulsüz kredi çeken şebekeye operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu ve özel bankalarda sahte evrakla banka kredisi çektiren ve POS makinesiyle tefecilik yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i kamu bankası çalışanı olmak üzere 10 bankacının da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şebekenin yaklaşık 750 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, kamu bankası müfettişleri de şebekenin devleti ne kadar zarara uğrattığını tespit etmeye çalışıyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Çağata Kenarlı’nın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, bir kamu bankasının müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde 45 ayrı usulsüz kredi kullanımı tespit edildiği yönünde bir ihbar geldi. Gelen ihbar doğrultusunda çalışmaya başlayan polisler, kamu bankasında çalışan 5 memurun işlemlerini inceledikten sonra şebekeyi takip altına aldı. Mali Polis, yaptığı incelemeler sırasında, şebeke ile çalışan 5 özel banka çalışanı ile 10 kişiyi de belirledi.

Polisten eş zamanlı baskınlar

İddiaya göre, şüphelilerin, "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Rüşvet" ve "POS makinesi tefeciliği" yaptığını ortaya çıkaran polisler, çok sayıda adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Mali polis, 5'i kamu bankası, 5'i özel bankalarda çalışan 10 bankacının da aralarında bulunduğu toplam 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Çalışmayan kişilere sahte

maaş bordrosuyla kredi

İddiaya göre, şebeke, işsiz olup bankalardan kredi çekemeyen vatandaşları paravan şirketler üzerinde çalışıyor gibi göstererek, kredi çekebilmeleri için yüksek limitli sahte maaş bordrosu düzenledi. Şebeke üyeleri daha sonra kredi çekecek işsizleri, sahte bordrolarla istediği bankalara gönderdi. Bankada çalışan şebeke elemanı bankacı ile irtibata geçen işsiz vatandaşların da istedikleri miktarda kredi çekmeleri sağlandı. Şebekenin, çekilen kredi ve kredi miktarına göre yüzde olarak pay aldığı da polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Çalışana yüksek meblağlı

kolay kredi için bir tapu

Şebekenin, çalışan vatandaşları ise yüksek meblağda kredi alabilmeleri için bir tapuyla kolay kredi çekebileceklerini söyleyerek bankacılara yönlendirdiği ortaya çıktı. Şebeke elemanı bankacının, tapunun üzerinde yazan değeri dikkate almayarak, istenilen miktardaki kredileri kolayca ayarladığı polis ekipleri tarafından belirlendi.

Kredi kartı çekip nakit para veriyorlar

Şüphelilerin, paravan olarak kurdukları işyerlerine aldıkları çeşitli POS makineleriyle de, kredi kartlarından taksitli ve tek çekim yapıp yüksek komisyon karşılığında nakit para olarak ödeme yaptıkları öğrenildi.

İnternet sitelerine reklam

vererek müşteri bulmuşlar

Polis ekipleri, şebeke üyelerinin internet sitelerine verdikleri reklamlar üzerinden kendilerini arayan vatandaşlara ulaştığını tespit ederek, ilk belirlemelere göre yaklaşık 750 bin lira haksız kazanç elde ettiğini saptadı.

Devletin ne kadar zarara

uğratıldığı tespit edilecek

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin kamu bankası ve özel bankalardan usulsüz olarak çekilen kredilerin belirlenmesiyle ilgili bankalardan gelecek bilgi ve raporları bekliyor. Öte yandan, kamu bankası müfettişlerinin de şebekenin devleti ne kadar zarara uğrattığını belirlemeye çalıştıkları öğrenildi.

Operasyon polis kamerasında

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyon polis kamerasına da yansıdı. Ekiplerin bir şüphelinin evinde yaptıkları aramada ele geçirilen kağıtlar üzerinde farklı kişilere ait TC kimlik numaraları ile isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar bulunduğu görüldü. Polis ekiplerinin arama sırasında evde çeşitli tapular ele geçirdiği görüntülere yansırken, şebeke yöneticilerinden biri olduğu öğrenilen bir şüphelinin de gözaltına alınarak sivil polis aracına bindirilmesi kayda alındı.