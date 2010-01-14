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Ekonomi

Bankalardan şube harcı alınacak

Başbakan Yardımcısı Babacan, bankalardan her şubesi için 24 ile 48 bin lira arasında yıllık harç alınacağını söyledi.

14 Ocak 2010 02:00

T24- Başbakan Yardımcısı Babacan, bankalardan her şubesi için 24 ile 48 bin lira arasında yıllık harç alınacağını söyledi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bütçe dengelerini korumak için, yeni bir uygulama olarak her yıl tüm banka şubelerinden, yerleşim yerlerine göre tutarı değişmek üzere, harç alınacağını açıkladı.

Mevcut durumda bankalar sadece şube açarken bir defa mahsus olmak üzere 27 bin lira harç ödüyordu.

Babacan, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndaki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken, küçük yerleşim birimlerindeki şubelere 24 bin lira, nüfusu 5 bin-25 bin olan ilçelerdeki şubelere 36 bin lira, nüfusu 25 binden fazla olan yerleşimlerdeki şubelere 48 bin lira yıllık harç getirileceğini belirterek, "Bu da yine bütçe dengelerini koruma adına atılmış bir adım olacak'' dedi.




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