Bankalardan şube harcı alınacak

T24- Başbakan Yardımcısı Babacan, bankalardan her şubesi için 24 ile 48 bin lira arasında yıllık harç alınacağını söyledi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bütçe dengelerini korumak için, yeni bir uygulama olarak her yıl tüm banka şubelerinden, yerleşim yerlerine göre tutarı değişmek üzere, harç alınacağını açıkladı.
Mevcut durumda bankalar sadece şube açarken bir defa mahsus olmak üzere 27 bin lira harç ödüyordu.
Babacan, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndaki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken, küçük yerleşim birimlerindeki şubelere 24 bin lira, nüfusu 5 bin-25 bin olan ilçelerdeki şubelere 36 bin lira, nüfusu 25 binden fazla olan yerleşimlerdeki şubelere 48 bin lira yıllık harç getirileceğini belirterek, "Bu da yine bütçe dengelerini koruma adına atılmış bir adım olacak'' dedi.
Babacan, bu uygulamadan ne kadar gelir beklendiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de, hesap etmek gerektiğini, 10,000 kadar banka şubesi bulunduğunu, tutarın nüfusa göre çarpıp, bölünerek bulunabileceğini ifade etti. Babacan, buradan "makul bir gelir" sağlayacaklarını, tutarın bankacılık sektörü için de ciddi bir yük olmadığını bildirdi.
Harcın, bankacılık sisteminin genel kârlılığına ve bilançolarına bakıldığında, bünyelerini ve genel iş yapma potansiyellerini etkileyecek bir sonuç da getirmeyeceğini vurgulayan Babacan, ''Küçük yerleşim merkezlerinde tutarı düşük tutmamızın sebebi, o kılcal damarlara kadar bankacılık hizmetinin gitmesini sağlamaya devam etmek'' şeklinde konuştu.
Babacan, buna ilişkin düzenlemenin Maliye Bakanlığı'nın birkaç gün içinde göndereceği paketin içinde yer alacağını söyledi.
"Konuyu bankalarla görüştünüz mu?" sorusuna da Babacan, "Onlar da yeni duyuyorlar, şimdi'' karşılığını verdi.