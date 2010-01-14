Bankalardan şube harcı alınacak

T24- Başbakan Yardımcısı Babacan, bankalardan her şubesi için 24 ile 48 bin lira arasında yıllık harç alınacağını söyledi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bütçe dengelerini korumak için, yeni bir uygulama olarak her yıl tüm banka şubelerinden, yerleşim yerlerine göre tutarı değişmek üzere, harç alınacağını açıkladı.









