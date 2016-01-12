Bankalardan sokağa çıkamayan Cizreliye: Borcunu öde

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de yasaktan dolayı ödenmeyen borçların derdine düştü.

Evrensel'den Beyar Özalp'in haberine göre; Bankalar telefon ile aradıkları vatandaşlara borçlarını ödemedikleri taktirde yasal işlem yapacakları tehdidinde bulundu. Bankalar bazı vatandaşların ise kredi kartlarını kullanıma kapattı. Cizreliler, bankaların tutumuna “Biz can derdindeyiz onlar para derdinde” sözleri ile tepki gösterdi.

'Bankalar bizimle alay mı ediyor?'

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de Emekli Mehmet Şükrü Turgut, İNG Bankasından aldığı kredinin aralık ayı taksitini ödeyemedi. Banka temsilcisinin kredi taksitini bir an önce yatırmasını istediği Turgut, Cizre’de yaşadığını ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı bankaların kapalı olduğunu söylemesine rağmen borcunu bir an önce yatırması istendi. Kendisini arayan banka çalışanlarına durumu izah eden Turgut’a ısrarla ve sokağa çıkmak yasakken en yakın PTT şubesinden borcu ödemesi istendi. Bu duruma tepki gösteren Turgut, “Bizimle alay mı ediyorlar anlamış değilim. Ben sokağa çıkma yasağı var, dışarı çıkamıyorum diyorum, onlar ise o zaman git PTT’den öde diyorlar. Biz burada evimizde mahsur kalmış, hiçbir şekilde dışarı çıkamazken, gidip borç ödememizi istemelerine anlam verebilmiş değilim. Arayan kişi ya gerçekten burada sokağa çıkma yasağından bihaber ya da bilmezlikten geliyor” diye konuştu.

Kredi kartları kullanıma kapatıldı

Bazı bankalar ise kredi kartı borcunun asgarisini ödeyemeyen Cizrelilerin kredi kartını kullanıma kapattı. Bişeng Ürün, Ziraat Bankası kredi kartının borcunun asgari ücretini ödeyemediği için kartı kullanıma kapanan Cizrelilerden sadece birisi. Kart borcunu sokağa çıkma yasaklarından dolayı ödeyemediğini belirten Ürün, kendisine gelen mail ile kartının kullanıma kapandığını öğrendiğini söyledi. Ürün, borcu ödeyememesi nedeniyle bankanın kredi notunu düşürmek ile tehdit ettiğini de söyledi. Ürün, “Koyun can derdinde kasap et derdinde. Biz burada canımızın derdindeyiz. Yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyoruz ama bankalar bu durumda bile parayı düşünüyor” dedi.