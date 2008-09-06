Bankalardan sınırsız kesinti

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), bankalarda hizmet bedellerini araştırdı. İSMMMO'nun BDDK verileri ile bankaların şubelerinden derlediği verilerden yararlanarak hazırladığı "Bankalarda Silahsız Soygun; Komisyon ve Hizmet Bedelleri" başlıklı araştırmasına göre hizmet bedeli ve komisyon adı altında tüketiciden yapılan kesintilerde hiçbir standart uygulanmıyor. Bankaların hizmet bedelinde uçurum var. Öyle ki havale parası yüzde 100'e yakın değişiklik gösterirken aynı tablo kredi kartı ücretinde de geçerli. Her türlü işlemini internetten yapan ve gerekli komisyonları da ödeyen bir tüketici bile şubeye hiç uğramasa da 35 YTL'yi bulan yıllık hesap işletim ücreti ödüyor.

Bankaların hizmet bedeli ya da komisyon olarak yaptıkları kesinti kalemlerinin sayısı 100'e yaklaşıyor.

BDDK standart getirmeli

Bankalar EFT, havale, çek, senet işlemlerinin dışında müşterilerine gönderdikleri ekstre için, hatta kartı ile hesabında para var mı, yok mu diye kontrol edenden bile "kesinti" yapıyor. Bankaların bilançolarında da kendini gösteren hizmet bedeli geliri geçen yıl 8.3 milyar YTL, bu yılın ilk 4 ayında 3.1 milyar YTL'ye ulaştı.

TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, bankaların hizmet verirken bunu para kazanmaksızın yapmasını değil, her sektörde olduğu gibi bankacılık sektörüne de bir standart getirilmesini önerdiklerini belirtti. Arıkan BDDK'yı göreve çağırarak sadece kredi kartı yıllık bedelini değil, masraf ve komisyon adı altında yapılan bütün kesintileri incelemesini istedi.

Hangi işlemden ne kadar para kesiliyor

Bankalarda hesap açılınca belli bir ücret ödeniyor. Genelde aylık ve 6 aylık olarak alınan ücretler 3 YTL'den başlayıp 25-30 YTL'ye kadar çıkıyor. Döviz cinsinden hesaplarda ücret dolar üzerinden.

Para transferleri

EFT'nin yapıldığı yere göre oran değişiyor. Genelde giden EFT'den binde 4 pay alınıyor. Burada sınırlar var. Asgari sınır 10 YTL'lerden başlıyor, azami sınır da 500 YTL'ye kadar uzanıyor.

Ekstre ücreti

Evlere gelen ekstrelerin parası müşteriden kesiliyor. Hesap özeti, şube ekranından ekstre yazdırma, hesap cüzdanı yazdırma, ekstre fakslatma için bir ücret ödeniyor. Genelde sayfası 2-3 YTL.

Altın noktalama işlemleri

Birden fazla bankanın kartına işlem yapan altın noktalardan para çekmeden bakiye sorulsa bile para ödeniyor. Bazı bankalar bakiyesine bakandan 50 YKr kesiyor. Para çekmenin maliyeti 3.5 YTL.