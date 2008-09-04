Bankalardan şikâyet, yüzde 277 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, tüketicilerin bankalara yaptığı şikâyet başvurusu sayısı son 9 ayda yüzde 277 arttı. TBB verilerine göre, 2007 son çeyreğinde 483 bin 989 olan şikâyet başvuru sayısı, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon 823 bine yükseldi. Şikâyetlerin yüzde 72'sini ise kredi ve banka kartı, yüzde 24'ünü ise diğer bankacılık ürünleri oluşturdu. Tükiteci kredileri ile ilgili yapılan şikâyetlerin toplama oranı ise yüzde 4'te kaldı.



2007 sonu itibariyle 351 bin 715 olan kredi kartı ve banka kartı konusundaki şikâyetler 30 Haziran'a kadar olan dönemde 1 milyon 323 bin 88'e ulaştı. 30 Haziran itibarıyla diğer şikâyetlerin 432 bin 505'i diğer ürün ve hizmetler nedeniyle gelirken, 70 bin 55 şikâyet başvurusu ise tüketici kredileriyle ilgili oldu. Söz konusu şikâyet başvurularının 1 milyon 789 bininin sonuçlandırıldığı bildirilirken, 36 bini hala inceleme aşamasında bulunuyor. Bu arada sonuçlandırılan başvurulardan ne kadarının müşteri ya da banka lehine olduğu konusunda da bir bilgi verilmedi.



26 karar müşteri lehine



Eylül 2007'den 30 Haziran'a kadar olan dönemde 922 tükeci ise bankalar dışında, TBB'ye şikayet başvurusunda bulundu. TBB tarafından Eylül 2007'de oluşturulan Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti'ne iletilen 922 başvurudan 26'sında müşteri lehine karar verilirken, 40 karar da bankalar lehine çıktı. Heyetin gündeminde hala 9 şikayet bulunuyor. Heyetin aldığı diğer başvurlardan 299'u tebliğe uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmezken, 369 başvuru ilgili bankaya yönlendirildi. 100 başvuru eksik belgeden dolayı işleme alınmazken, 79 başvurusu ise ilgili bankanın olumlu görüş bildirmesi dolayısıyla gündemden çıkarıldı.



Agresif satışa artırdı



Tüketicilerin bankalara olan şikayet başvurularının artmasında, bankaların özellikle son dönemde artan agresif satış stratejilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Hesabı bulunsun ya da bulunmasın neredeyse bütün bankalar tarafından hemen hemen hergün mesaj ve telefon yağmurununa tutulan tüketicilerin çareyi şikâyette bulduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, tüketicileri, özellikle kredi kartı ekstrelerini iyi takip etmeleri konusunda uyarıyor. Bankaların, kredi kartı limitini yükseltmesi, çalınması ya da işsiz kalınması gibi risklere karşı çıkarılan sigorta ürünlerinin de agresif bir şekilde pazarlandığına dikkat çekilirken, bazı bankaların da müşterilerin onayı ve bilgisi olmadan sigorta yaptıkları ve bunun ücretini de kredi kartından otomatik kestikleri yönündeki şikayetlerin arttığı belirtiliyor.



Kredi kartı ekstrelerinizi dikkatli inceleyin



Hiçbir bankanın müşteri onayı almadan kafasına göre sigorta yapamayacağını belirten TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin, "Bankalar sattıkları ürünü tanıttıktan sonra mutlaka müşteriyi ücret ve masraflar hakkında bilgilendirmeli ve onay almalı. Dolayısıyla bu tür konularda müşterinin şubesine ve bankasına itiraz hakkı her zaman var. Benim tüketicilerden ricam, kendilerine gönderilen ekstreleri mutlaka dikkatle okusunlar, eğer buralarda onay vermedikleri ya da harcamadıkları bir rakam varsa hemen bankaya müracaat etmeliler" diye konuştu.





Dönemler Banka ve kredi kartları Şikayetleri Tüketici kredileri Ş. Diğer Ş.

Nisan /

30 Haziran 2008 514.978 26.405 164.983

Ocak /

31 Mart 2008 456.395 23.888 155.015

Eylül /

31 Aralık 2007 351.715 19.762 112.507



Toplam 1.323.088 70.055 432.505

Toplam içindeki payı %72 %4 %24

