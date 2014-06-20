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Ekonomi

Bankalardan kredi kartında yeni oyun

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı, bankaların aidatsız kart talep eden müşterilerine, 'taksit imkanın olmaz, puan vermeyiz' şeklindeki yaklaşımlarını, 'tamamen aldatmaca ve bahane' diye niteledi

20 Haziran 2014 16:22

Bankalar, yeni Tüketici Kanunu ile çıkartmakla zorunlu kılındıkları "aidatsız" kredi kartına "puan ve taksit" kalkanı ile direniyor; banka müşterileri, puan ve taksit olanaklarıyla "aidatlı" karta yönlendiriliyor.

Örneğin; aidatsız kredi kartı kullanan bir tüketici diğer kartlara göre daha sınırlı taksit kullanırken ya da para puan kazanırken, aidatı olan kredi kartı sahipleri ise bu hizmetlerden daha geniş imkanlarla yararlanabiliyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, 6502 sayılı Tüketicileri Koruma Kanunun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürülüğe girdiğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulundu:

"Tüketici Kanunu bankaların aidatsız kart çıkartmasını zorunlu kılmaktadır.  Bu nedenle tüm tüketiciler bankalarını arasınlar, kredi kartlarının aidatsız hale gelmesini talep etsinler. Bu durumda banka kart aidatı yansıtamaz. Benim kartıma yine yansıtmış, ben yine uğraşmak zorunda kalacağım."


Bankalar tüketiciyi kandırıyor


Ağaoğlu, bankaların aidatsız kart talep eden müşterilerine, ’taksit imkanın olmaz, puan vermeyiz’ şeklindeki yaklaşımlarını, "tamamen aldatmaca ve bahane" diye niteleyerek, "taksit ve puan" kampanyalarının bireyleri daha çok harcama yapmaya yönlendirmek amacıyla düzenlendiğine dikkat çekti.

Tüketiciler harcadıkça, bankaların komisyon gelirlerinin arttığını belirten Ağaoğlu, "Satıcıların da ciroları artıyor; kaybeden ihtiyacından fazla harcama yapan biz tüketiciler oluyoruz" dedi ve ekledi:

"Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatırız. Taksit de vermeyin, puan da vermeyin; bizlerin de cebinden elinizi çekin. Pek çok zamanda bankların tanıdığı o puanları kullanma imkanı bulamadan, hesabımızdan silindiğini de unutmamak gerekir. Bankalar aidatsız kartlara da taksit tanıyacaktır. Biz buna rağmen ’taksit imkanı var, puan imkanı var’ diyerek hesapsız, kitapsız gelir düzeyimizin üzerinde harcamadan kaçınmalıyız."

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kredi kartıekonomibankaTüketiciler Derneği Genel BaşkanıAydın Ağaoğlu

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