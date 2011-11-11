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Bankalardan 60 ay vadeli 'bedelli' kredisi

Bedelli askerlik için kolları sıvayan bankalar, 60 ay vade ve yüzde 1.50 faizle kefilsiz kredi verecek.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Bedelli askerlik için kolları sıvayan bankalar, 60 ay vade ve yüzde 1.50 faizle kefilsiz kredi verecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaların devam ettiği açıklamasından sonra kamuoyunda büyük heyacan yaratan bedelli askerliğe bankalardan da destek geldi.


Kredi kampanyaları başlayacak

Yaklaşık 200 bin kişiyi yakından ilgilendirecek bedelli askerliğin yasalaşması durumunda bankalar kredi kampanyalarına başlayacak. Krediyi kefilsiz kullandıracak olan bankalar tüketici kredileri gibi 60 ay vade planlıyor. Bedelli askerlik için 10 bin eurodan bahsediliyor.


Faiz oranı 1.50

Bankalar askerlik kredisi için uygulayacağı faiz oranını yüzde 1.50 olarak düşünüyor. Bu durumda bedelli askerlik için bankadan 60 ay vadeli 20 bin lira kredi çekecek olan bir kişi ayda 548 lira taksit ödeyerek vatani hizmetini yerine getirmiş olacak. 48 ay vadeyle kredi çeken bir kişi ise aylık 626 liralık taksitle askerlik bedelini ödeyebilecek. 20 bin liralık krediyi 60 ay vadeyle bankadan alan bir kişi kredi için toplam 32 bin 870 lira geri ödeme yapmış olacak. Yasanın çıkması durumunda uygulamadan elde edilecek gelirin en az 2 milyar euroyu bulacağı belirtiliyor.


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