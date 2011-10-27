T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankalardaki toplam mevduatta rekor ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 18:20

-Bankalardaki toplam mevduatta rekor ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 4 milyar 584,4 milyon lira artarak, 14 Ekim itibariyle 626 milyar 329 milyon 36 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 7 Ekim'de 621 milyar 744 milyon 650 bin lira düzeyindeydi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 5 milyar 113,3 milyon liralık arttı. TL cinsi mevduat bu dönemde 415 milyar 512,1 milyon liradan, 420 milyar 625,4 milyon liraya yükseldi. Yabancı para cinsinden mevduat ise 1 milyar 187 milyon 10 bin lira artarak, 185 milyar 523,1 milyon liradan, 186 milyar 710,1 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 1 milyar 715 milyon 970 bin liralık gerilemeyle, 20 milyar 709,5 milyon liradan 18 milyar 993,5 milyon liraya geriledi. -Tüketici kredileri ve kart kullanımı geriledi- Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 792 milyon 590 bin lira azalma meydana geldi. Tüketici kredileri de 1 haftada 27 milyon 757 bin liralık artışla, 158 milyar 171 milyon 621 bin liradan 158 milyar 199 milyon 378 bin liraya yükseldi. Bunun 68 milyar  614,8 milyon lirası konut, 6 milyar 451 milyon lirası taşıt, 83 milyar 133,6 milyon lirası da diğer kredilerden oluştu. -Dış Borç Ödemeleri- Öte yandan, Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-26 Ekim 2011 tarihleri arasında toplam 564,21 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Söz konusu dönemde IMF'ye 13,63 milyon dolar ödenirken, Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı. Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-26 Ekim dönemindeki ödeme de dahil edildiğinde 10 milyar 868,17 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 7 milyar 452,40 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24