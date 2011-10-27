-Bankalardaki toplam mevduatta rekor ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 4 milyar 584,4 milyon lira artarak, 14 Ekim itibariyle 626 milyar 329 milyon 36 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 7 Ekim'de 621 milyar 744 milyon 650 bin lira düzeyindeydi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 5 milyar 113,3 milyon liralık arttı. TL cinsi mevduat bu dönemde 415 milyar 512,1 milyon liradan, 420 milyar 625,4 milyon liraya yükseldi. Yabancı para cinsinden mevduat ise 1 milyar 187 milyon 10 bin lira artarak, 185 milyar 523,1 milyon liradan, 186 milyar 710,1 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 1 milyar 715 milyon 970 bin liralık gerilemeyle, 20 milyar 709,5 milyon liradan 18 milyar 993,5 milyon liraya geriledi. -Tüketici kredileri ve kart kullanımı geriledi- Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 792 milyon 590 bin lira azalma meydana geldi. Tüketici kredileri de 1 haftada 27 milyon 757 bin liralık artışla, 158 milyar 171 milyon 621 bin liradan 158 milyar 199 milyon 378 bin liraya yükseldi. Bunun 68 milyar 614,8 milyon lirası konut, 6 milyar 451 milyon lirası taşıt, 83 milyar 133,6 milyon lirası da diğer kredilerden oluştu. -Dış Borç Ödemeleri- Öte yandan, Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-26 Ekim 2011 tarihleri arasında toplam 564,21 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Söz konusu dönemde IMF'ye 13,63 milyon dolar ödenirken, Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı. Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği dış borç tutarı, 1-26 Ekim dönemindeki ödeme de dahil edildiğinde 10 milyar 868,17 milyon doları buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 7 milyar 452,40 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.