Bankalardaki toplam mevduat azaldı

Bankalardaki toplam mevduat 8 Mayıs tarihi itibarıyla geçen bir haftada 4 milyar 913,4 milyon lira azalarak 409 milyar 636 milyon liraya indi.



Bankalardaki toplam mevduat 1 Mayıs tarihi itibarıyla 414 milyar 549,4 milyon lira idi.



Aynı dönemde TL cinsinden mevduat geçen bir haftada 2 milyar 100,1 milyon lira azalarak 267 milyar 391,7 milyon liradan 265 milyar 291,6 milyon liraya indi.



Yabancı para cinsinden mevduat ise 140 milyar 948,4 milyon liradan 138 milyar 169,5 milyon liraya geriledi.



8 Mayıs itibarıyla 6 milyar 174,9 milyon lira olan bankalararası mevduatın ise 3 milyar 722,2 milyon lirası Türk Lirası, 2 milyar 452,7 milyon lirası da yabancı paradan oluştu.



Kredi hacmi



Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi 8 Mayıs tarihi itibarıyla geçen bir haftada 2 milyar 458,8 milyon lira azalarak 276 milyar 610,4 milyon liraya indi. Bankaların kredi hacmi 1 Mayıs'ta 279 milyar 69,2 milyon lira idi.



8 Mayıs itibariyle mali kesime verilen kredilerin yaklaşık 1 milyar 590,6 milyon lirası mevduat bankaları, 3 milyar 285,1 milyon lirası da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluşuyor.



Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da yaklaşık 36,6 milyon lirasının Merkez Bankası, 259 milyar 372,6 milyon lirasının mevduat bankaları, 12 milyar 325,5 milyon lirasının da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştuğu görüldü.

