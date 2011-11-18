-Bankalardaki toplam mevduat arttı ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 1 milyar 262 milyon 89 bin lira artarak, 4 Kasım itibariyle 617 milyar 111 milyon 283 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 28 Ekim'de 615 milyar 849 milyon 194 bin lira düzeyindeydi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 892 milyon 77 bin liralık artış meydana geldi. TL cinsi mevduat 412 milyar 250 milyon 237 bin liradan, 413 milyar 142 milyon 314 bin liraya yükseldi. Yabancı para cinsinden mevduat da 965 milyon 934 bin lira artış kaydederek, 184 milyar 123 milyon 979 bin liradan, 185 milyar 89 milyon 913 bin liraya çıktı. Söz konusu dönemde bankalar arası mevduat ise 595 milyon 922 bin liralık azalışla, 19 milyar 474 milyon 978 bin liradan, 18 milyar 879 milyon 56 bin liraya geriledi. Söz konusu dönemde yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 408 milyar 31 milyon 335 bin liradan, 409 milyar 1 milyon 297 bin liraya yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 63 milyar 112 milyon 209 bin lirasını vadesiz, 345 milyar 889 milyon 88 bin lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. Bir önceki hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 62 milyar 15 milyon 931 bin lirası vadesiz, 346 milyar 15 milyon 404 bin lirası da vadeli mevduattan oluşuyordu. Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 168,9 milyar lirası kamu, 185,1 milyar lirası özel, 54,8 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.