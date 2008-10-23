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Ekonomi

Bankalardaki toplam mevduat arttı

Bankalardaki toplam mevduat bir haftada 10 milyar 573,3 milyar YTL artarak 380 milyar 978,7 milyon YTL oldu. Tercih yabancı para cinsinden mevduata yönelik...

23 Ekim 2008 03:00

Bankalardaki toplam mevduat 10 Ekim itibariyle bir haftada 10 milyar 573,3 milyar YTL artarak 380 milyar 978,7 milyon YTL oldu.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat 3 Ekimde 370 milyar 405,4 milyon YTL idi.

10 Ekim tarihi itibarıyla bankalardaki toplam mevduat 10,6 milyar YTL artarken, yabancı para cinsinden mevduat 8 milyar 57 milyon YTL arttı. Aynı dönemde YTL cinsinden mevduat 3 milyar 872,5 milyon YTL artış oldu.

Bir başka deyişle tasarruf sahiplerinin tercihinin, yabancı para cinsinden mevduat olduğu gözlendi.

10 Ekim itibarıyla bankalardaki toplam mevduatın yaklaşık 123 milyar 683 milyon YTL'si yabancı para, 250 milyar 161,8 milyon YTL'si de YTL cinsinden bulunuyor.

Yaklaşık toplam 7 milyar 134 milyon YTL olan bankalararası mevduatın ise 4 milyar 260,1 milyon YTL'si Türk Lirası, 2 milyar 873,9 milyon YTL'si de yabancı paradan oluştu.

Kredi hacmi düştü

Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi 10 Ekim itibariyle 289 milyar 794,6 milyon YTL'ye indi.

Bankaların kredi hacmi 3 Ekimde 289 milyar 832,2 milyon YTL idi.

10 Ekim itibariyle mali kesime verilen kredilerin yaklaşık 2 milyar 73,1 bin YTL'si mevduat bankaları, 3 milyar 181,6 milyon YTL'si de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluşuyor.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da 34,7 milyon YTL'sinin Merkez Bankası, 274 milyar 469,1 milyon YTL'sinin mevduat bankaları, 10 milyar 36 milyon YTL'sinin de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştuğu görüldü.

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