Bankalardaki mevduat 429 milyar TL'ye çıktı

Bankalardaki toplam mevduat 28 Ağustos tarihi itibarıyla önceki haftaya kıyasla 2 milyar 185,1 milyon lira artarak, 429 milyar 153,6 milyon liraya çıktı.



Bankalardaki toplam mevduat 21 Ağustos tarihi itibarıyla 426 milyar 968,5 milyon lira idi.



Aynı dönemde TL cinsinden mevduat geçen bir haftada 727,5 milyon lira azalarak 277 milyar 770,5 milyon liradan 277 milyar 42,9 milyon liraya indi.

Yabancı para cinsinden mevduat ise 143 milyar 65,7 milyon liradan 144 milyar 589,6 milyon liraya yükseldi.



28 Ağustos itibarıyla 6 milyar 132,2 milyon liradan 7 milyar 520,9 milyon liraya yükselen bankalararası mevduatın ise 5 milyar 40 milyon lirası Türk Lirası, 2 milyar 480,9 milyon lirası da yabancı paradan oluştu.



Kredi hacmi



Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi 28 Ağustos tarihi itibarıyla geçen bir haftada 1 milyar 659,9 milyon lira artarak, 286 milyar 106 milyon liraya çıktı. Bankaların kredi hacmi 21 Ağustosta 284 milyar 446,1 milyon lira idi.



28 Ağustos itibariyle mali kesime verilen kredilerin yaklaşık 2 milyar 457,9 milyon lirası mevduat bankaları, 3 milyar 227,8 milyon lirası da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluşuyor.



Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da yaklaşık 35,5 milyon lirasının Merkez Bankası, 267 milyar 682,8 milyon lirasının mevduat bankaları, 12 milyar 701,8 milyon lirasının da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştuğu görüldü.



