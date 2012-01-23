-Bankalardaki altın hesapları kabarıyor İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Altın fiyatlarındaki düşüşe karşın Türk bankacılık sektöründeki altın hesapları büyüyor. Yatırımcıların altına olan ilgisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tutulan kıymetli maden depo hesaplarında da ''açıkça'' görülüyor. BDDK verilerine göre, bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesaplarının toplam tutarı 2010 Kasım sonuna göre geçen yılın 11 ayında yüzde 586 artışla 13 milyar 666 milyon liraya ulaştı. AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre de, bankaların altın depo hesabı büyüklüğü 1 yılda yaklaşık 30 tondan yaklaşık 140 tona yükseldi. Küresel finans kriziyle birlikte piyasalarda gözlenen belirsizlik, yatırımcıları ''güvenli limanlar'' aramaya, bankaları da çeşitli alternatifler sunmaya yöneltti. Türk bankaları son dönemde en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan altın için yeni projeler hayata geçirirken, altın piyasaları ve altın bankacılığındaki bu gelişmelerle birlikte müşteri sayıları da buna paralel olarak artış gösterdi. Son birkaç yıldır fiyatındaki yükselişle birlikte bankaların altın hesaplarındaki çeşitlilik ve müşteri sayısı artarken, mevduattan belirli ölçüde altın hesaplarına yönelme olduğu görülüyor. Geçen yıl bankaların çift haneli büyüyen mevduat rakamlarına karşın altın varlıkları 3 haneli büyüme gösterdi. Altın alım satım işleminden kazanç sağlamayı hedefleyen ve yatırım sepetini çeşitlendirmeyi amaçlayan yatırımcı kitlesi de artık ağırlık kazanıyor. Fiziki olarak altına yatırım yapan ve bunu elinde tutan yatırımcıların, bankada açılan hesaplarda altın tutma alışkanlığı edinmesinin de altın hesaplarının artışında etkili olduğu belirtiliyor. Yeni ve çeşitli ürünlerin raflara gelmesi ile birlikte yatırımcıların da pozisyon değiştirerek bu piyasalardaki fırsatlara yöneldiği görülüyor. İstanbul Altın Borsası Başkan Vekili Osman Saraç, Türk yatırımcısının son bir yılda altına olan talebinin ''çarpıcı'' biçimde arttığına dikkati çekerek, altının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de güvenli bir yatırım aracı olarak yatırımcılardan talep gördüğünü, bankaların altın ve altına dayalı yatırım ürünleri geliştirdiğini, İAB üyesi bankalarca çıkartılan altına dayalı fonların yanı sıra hisse senetleri ile beraber işlem gören ve altının anlık fiyat hareketini yansıtan altına dayalı borsa yatırım fonlarının bu ürünler arasında yer aldığını söyledi. -''Altına olan talep devam edecek''- VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy da bankalarındaki müşteri hesaplarında yer alan altın varlığının geçen yıl yaklaşık 5 kat artış gösterdiğini, altın hesabı bulunan müşteri sayılarının da son bir yılda önemli gelişim sergileyerek yaklaşık 6 kat arttığını bildirdi. Ecesoy, altın fiyatlarının düşüş dönemlerinde daha fazla risk almak istemeyen yatırımcıların ellerindeki altını çıkarttığını, buna karşın belli seviyelerde tekrar alım yaptığının görüldüğünü, fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak altın pozisyonunu azaltan yatırımcı sayısının sınırlı kaldığını, büyük miktarlı çözülmeler görülmediğini söyledi. Ecesoy, ''Altın yatırımcısının, ons değerinin geçen yılın zirvesi olan 1.900 dolar seviyelerini yeniden görmesi halinde sınırlı bir realizasyona gidebileceğini düşünüyoruz. Buna karşın önümüzdeki dönemde global ekonomide belirsizliklerin devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, dünyadaki genel yatırım eğilimine paralel olarak yurt içindeki portföylerde de altının ağırlığını bir süre daha koruyacağını, altına olan talebin devam edeceğini öngörmekteyiz'' şeklinde konuştu. Altının hesaben saklanmasının getirmiş olduğu kolaylıklar nedeniyle yastık altına giren altın miktarının geçmişe oranla sınırlı kaldığının görüldüğünü ifade eden Ecesoy, son yıllarda altını fiziki olarak saklamayı tercih eden yatırımcının ise daha çok alım anındaki altın fiyatına duyarlı olduğundan, sonrasında oluşan fiyat düşüşlerinden fazla etkilenmediğini ve yatırım tercihini kolayca değiştirmediğini söyledi.