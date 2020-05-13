Bankalarda yeni dönem: Numaratörü tek kişi kullanacak, müşteriler arasında sosyal mesafe sağlanacak

Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde banka şubelerinde uyulması gereken önlemlerle ilgili bir rehber yayınladı. “Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri" başlıklı rehbere göre bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak. Alınması gereken diğer önlemler arasında ulaşılabilir noktalarda alkol içerikli el antiseptikleri bulunması ve insanlarla yüz yüze çalışanların tıbbi maske takması da var. Müşteri banka içerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Müşterilerle diğer müşteriler ve bankoda çalışan banka görevlisi arasında en az bir metre mesafe sağlanması şartı da getirildi. Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler ertelenecek.

Rehber, bekleme alanında, en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulunmasını da öngörüyor.