Bankalarda unutulan paraları almak için son 5 gün

T24- Hesap sahiplerinin, bankalardaki hesapları üzerinde son 10 yıldır işlem yapmadığı için zaman aşımına uğrayan paralarını geri alabilmek için 5 günleri kaldı. Hesap sahipleri bankalarda unuttukları paraları 15 Mayıs’a kadar bankalara müracaat ederek almazsa paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) hesabına geçecek.

5411 Sayılı Bankalar Kanununa göre, bankalarda mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibine, en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayan paralar zaman aşımına tabi tutuluyor. Bankalar bu çerçevede, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren internet sitelerinde yayımlamaya başladı.

3 ay süreyle ilanda kalan listelerde adı bulunanların, 15 Mayıs 2011 tarihine kadar söz konusu hesaplar için başvuruda bulunmaması halinde zaman aşımına uğramış mevduat bakiyeleri, emanet ve alacaklar, TMSF’ye devredilecek. 15 Mayıs’ın Pazar gününe denk gelmesi üzerine yetkililer, bankada parasını unutanların ellerini çabuk tutarak 13 Mayıs Cuma gününe kadar işlemlerini bitirmeleri konusunda hesap sahiplerini uyardı.





2011’de 250 bin hesap sahibi bankada parasını unuttu





20 bankada 10 yıldır işlem görmeyerek zaman aşımına uğrayan hesap sayısı bu yıl 249 bin 455’e ulaştı. En fazla mevduat unutulan banka Yapı Kredi Bankası (2 Ekim 2006 tarihi itibariyle Yapı Kredi ile birleşen Koçbank bünyesindeki hesaplar da bulunuyor) oldu. Bu bankada, 140 bin 294 hesap "zaman aşımına" tabi bulunuyor. Unutulan hesaplar sıralamasında Yapı Kredi Bankasını 39 bin 629 hesapla İş Bankası, 17 bin 362 hesapla Ziraat Bankası, 16 bin 635 hesapla Garanti Bankası, 11 bin 945 hesapla Citibank takip ediyor. Finansbank’ta unutulan 7 bin 510, Halkbank’ta 6 bin 712, Vakıfbank’ta 5 bin 990, Akbank’ta bin 568, Türkiye Finans’ta 566, Şekerbank’ta 245, Türk Ekonomi Bankasında 139, Adabank’ta 11, ING Bank’ta 359, Denizbank’ta 14, Türk Arap Bankası’nda 47, Tekstilbank’ta 37, HSBC’de 51, Albaraka Türk’te ise 79 hesap zaman aşımına tabi bulunuyor.



Son 3 yılda 73 milyon TL bankalarda unutuldu



Son 3 yılda bankalarda unutulup zaman aşımına uğrayarak, kamulaştırılan para tutarı 73 milyon TL’yi geçti. 2010 yılında TMSF’ye devredilen para 37 milyon TL oldu. Zaman aşımına uğrayan hesaplar içinde döviz de önemli bir tutara ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre son üç yılda Amerikan Doları’nda yaklaşık 9 milyon, Euro’da ise 7.5 milyonluk bir miktar Fon’a geçti.