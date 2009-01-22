Bankalarda toplam mevduat 4 milyar azaldı

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre bankalardaki toplam mevduat 9 Ocak tarihi itibarıyla geçen bir haftada 4 milyar 317,8 milyon TL azalarak 407 milyar 714,4 milyon TL'ye geriledi.



Bankalardaki toplam mevduat, 2 Ocak tarihi itibarıyla 412 milyar 32,2 milyon TL idi.



Aynı dönemde TL cinsinden mevduat geçen bir haftada 2 milyar 191,8 milyon TL azalarak 269 milyar 53,8 milyon TL'den 266 milyar 862 milyon TL'ye indi.



Yabancı para cinsinden mevduat da 136 milyar 813,7 milyon TL'den 135 milyar 709,5 milyon TL'ye geriledi.



9 Ocak itibarıyla 5 milyar 142,8 milyon TL olan bankalararası mevduatın ise 3 milyar 985,7 milyon TL'si Türk Lirası, 1 milyar 157,1 milyon TL'si de yabancı paradan oluştu.



Kredi hacmi



Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi 9 Ocak tarihi itibarıyla geçen bir haftada 2 milyar 102,2 milyon TL azalarak 281 milyar 159 milyon TL'ye indi. Bankaların kredi hacmi 2 Ocak tarihi itibarıyla 283 milyar 261,2 milyon TL idi.



9 Ocak itibariyle mali kesime verilen kredilerin yaklaşık 1 milyar 415,3 milyon TL'si mevduat bankaları, 3 milyar 412,3 milyon TL'si de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluşuyor.



Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da yaklaşık 39 milyon TL'sinin Merkez Bankası, 265 milyar 419,6 milyon TL'sinin mevduat bankaları, 10 milyar 872,9 milyon TL'sinin de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştuğu görüldü.

