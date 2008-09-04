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Ekonomi

Bankalarda TL'ye dönüşüm hazırlığı başladı

TBB bankalarda bir çalışma grubu kurdu. Geçiş sürecinde altyapısını oluşturan bankalar, işlemlerde kesinti riskini daha da azaltmak istiyor.

04 Eylül 2008 03:00

TBB bankalarda bir çalışma grubu kurdu. Geçiş sürecinde altyapısını oluşturan bankalar, bu kez işlemlerde kesinti süresini daha da azaltmak istiyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, TL'ye geçiş sürecinde bankaların, 31 Aralık 2008'e kadar teknik sistemlerinde, basılı matbu belgelerde, alternatif dağıtım kanallarında ve diğer tüm bankacılık sistemlerinde kanunun belirttiği çerçevede değişiklik yapacakları belirtildi.

Bu süreçte gelişmelerin takip edilmesi amacıyla TBB'nin, bankalardan görevlendirilen kişilerden bir çalışma grubu oluşturduğu, ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde çalışılarak, bankaları ve müşterileri bilgilendirdiği ifade edildi.

http://213.243.34.245/content/newsdetail.aspx?cat=28&newscode=3103


Tanıtımı bankalar yapacak

Merkez Bankası’nın (MB) desteğiyle muhtemel sorunlara ilişkin tespit edilen çözüm önerileri de bankalara iletildi.

Böylece önceden öngörülen sorunlara ilişkin çalışmaların daha erken tamamlandığı, projenin en önemli kısmının kamuoyunun bilgilendirilmesi olacağı kaydedildi. Bu yöndeki çalışmaların MB’nın kamuoyu iletişim planına uygun olarak bankalar tarafından yerine
getirileceği vurgulandı.

Geçiş kesintileri

TL'ye geçiş sırasında ATM, internet ve telefon bankacılığı hizmetleri ile kredi kartı ödemeleri sırasında bankaların sistemsel olarak teknik yüklemelerini yapacak olması sebebiyle 31 Aralık gecesi kesinti olabileceğini belirten TBB yetkilileri, "YTL geçişi sırasında kapsamlı dönüşüm çalışmaları yapılmıştı. Bu kez o kadar kapsamlı bir dönüşüm çalışmasının

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