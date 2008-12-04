Bankalarda mevduat bir haftada 2,5 milyar YTL arttı

Bankalardaki toplam mevduat bir hafta içinde 2 milyar 656,4 milyon YTL artarak 21 Kasım tarihi itibarıyla, 403 milyar 694,5 milyon YTL'ye çıktı.



Bankalardaki toplam mevduat, 14 Kasım tarihi itibarıyla 401 milyar 38,1 milyon YTL idi.



Aynı dönemde YTL cinsinden mevduat da 132,1 milyon YTL artarak 260 milyar 14,5 milyon YTL'ye çıktı. Küresel finansal krizin patlak verdiği 15 Eylül tarihinden bu yana YTL cinsinden mevduat yüzde 6,7 (16,3 milyar YTL) artış oldu. Bankalardaki YTL cinsinden mevduat 19 Eylül tarihinde 243 milyar 725,3 milyon YTL idi.



Söz konusu dönemde yabancı para cinsinden mevduat da 2 milyar 10,4 YTL artarak 136 milyar 229,1 milyon YTL'ye çıktı. Küresel finansal krizin patlak verdiği 15 Eylül tarihinden bu yana YTL cinsinden mevduat yüzde 12 (14,6 milyar YTL) artış oldu. Bankalardaki YTL cinsinden mevduat 19 Eylül tarihinde 121 milyar 577,1 milyon YTL idi.



Yaklaşık 7 milyar 451 milyon YTL olan bankalararası mevduatın ise 3 milyar 41,4 milyon YTL'si Türk Lirası, 4 milyar 409,5 milyon YTL'si de yabancı paradan oluştu.



Kredi hacmi



Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi 21 Kasım itibariyle 82,1 milyon YTL artışla 288 milyar 664,9 milyon YTL'ye çıktı. Bankaların kredi hacmi 14 Kasım’da 288 milyar 747 milyon YTL idi.



14 Kasım itibariyle mali kesime verilen kredilerin yaklaşık 1 milyar 655,6 milyon YTL'si mevduat bankaları, 3 milyar 408,6 milyon YTL'si de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluşuyor.



Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da 42,7, milyon YTL'sinin Merkez Bankası, 272 milyar 805,6 milyon YTL'sinin mevduat bankaları, 10 milyar 752,4 milyon YTL'sinin de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştuğu görüldü.

