Bankalarda kredi borcunu 'erken ödedin' cezası

Bankalar, gününden önce ödenen taksit ödemeleri için 'Erken Ödeme Komisyonu' adı altında 10 TL ile 60 TL arasında değişen ücret kesintileri yapıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin “erken ücret alınması bir yana, yapılan erken ödeme için indirim yapılması gerektiği” değerlendirmesinde bulunurken, bankadan yapılan açıklamada, “alınan ücretlerin toplu olarak ödeneceği” kaydedildi.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, bir çok banka müşterisinin 'erken ödeme cezası' olarak nitelendirdikleri uygulamadan çok sayıda kişi şikâyetçi. Sikayetvar.com isimli sitede benzer içerikte çok sayıda mesaj yayımlayan banka müşterileri sorunun çözülmesi beklentisinde. Konu ile paylaşılan şikâyetlerden bazıları şöyle:

M. S.S.: "Her ayın 8'inde olan kredi taksitimi her zamanki gibi ilk fırsatta ayın ilk haftası ödedim. Fakat banka yine beni şaşırtmadı ve beni borçlu çıkarmayı başardı! Kredimi 2-3 gün erken ödedim diye yaklaşık 60 TL erken ödeme cezasını hesabımdan çektiler.

Müşteri hizmetleri bilgimiz yok şubeyi arayın dedi. Şubeden bunun yeni bir uygulama olduğu, 1-2 müşteri daha şikâyet ettiği için kendilerinin de o şekilde haberlerinin olduğu söylendi. Artık tam gününde ödemem gerekiyormuş. Saat tam olarak kaçta ödeme yapmam gerektiği sorusuna ise cevap alamadım. Durumun acilen düzeltilmesini talep ediyorum."

'Üç gün erken ödedim'

T. Ö.: "Kullanmış olduğum ev kredisini 4 senedir düzenli bir şekilde ödemekteydim. Bu ay yine aynı tarihlerde ev kredimi ödemek istedim. Ödeme tarihim her ayın 5'i olmasına rağmen bir sorun olmasın diye ayın 2'sinde ödüyorum. Banka bu ay sistemlerinde nasıl bir değişiklik yaptı ise erken ödeme komisyonu benden 19,56 TL kesinti yaptı. O kadar bankayla çalışıyorum ben daha böyle bir şey görmedim. Geç öde faiz erken öde faiz. Her ay bize bir sorun çıkarıyor."

'Tam gününde yatırın'

M. Ç.: "02/06/2014 tarihinde 10/06/2014 vadeli konut kredi taksitini yatırmaya gittim. Veznede bana erken yatırdığınız için 14 TL ceza kesileceği isterseniz hesaba yatıralım ya da tam gününde yatıracaksınız denildi fakat zorunlu açtıkları hesaba yatırdığım takdirde 50 TL civarında hesap işletim ücretleri alacaklar. Sonuçta tam gününde yatırayım desem o gün acil bir işimde çıkabilir. Müşterisini bu kadar mağdur eden bir banka görmedim. Kredim biter bitmez bir daha bedava para verseler çalışmam:"

Doğrusu indirim yapılması

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi taksitlerinin erken ödenmesi nedeni ile 'erken ödeme' ücreti adı altında bir ücretin alınamayacağına işaret etti. Ağaoğlu, ek ücret alınması bir yana, Kanun gereği, yapılan erken ödeme gün sayısı kadar, faiz, komisyon ve yasal yükümlülüklerde indirim yapılır dedi.

'Toplu ödeme yapacağız'

Konu ile ilgili mağduriyetin yaşandığı belirtilen bankadan hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada, söz konusu kesintilerin 28 Mayıs'ta hayata geçen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği olduğu vurgulanarak "Bankamızın Mortgage Yasası kapsamında yer alan konut ve tüketici kredileri ile ilgili olarak müşterilerimizden alınan erken ödeme cezası 28 Mayıs’ta yürürlüğe giren kanunda yer alıyor.

Kanunun ilgili maddesi 'Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Kanunen bankaların her erken ödenen taksitte yukarıda belirtilen erken ödeme tazminatını alma hakkı var ama biz yine de müşterilerimiz mağdur etmemek için banka olarak şu kararı aldık: Müşterilerimiz birden fazla taksiti erken öderse erken ödeme ücretini yansıtacağız, sadece 1 taksiti erken öderse erken ödeme ücreti alınmayacak. Bugüne kadar yukarıda belirttiğimiz koşullarda erken ödeme ücreti alınan müşterilerimize de sistemsel uygulama hayata geçince toplu ödeme yapılacaktır" denildi.