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Dünya

BANKALARDA HESABI OLDUĞU YALANLANDI TRABLUS (A.A)

25 Şubat 2011 10:01

-BANKALARDA HESABI OLDUĞU YALANLANDI TRABLUS (A.A) - 25.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin İsviçre bankalarında hesabı olduğu yönündeki iddialar yalanlandı. Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin, bankalarında Kaddafi'nin hesabı olduğunu kanıtlaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ''Dışişleri Bakanlığı, bu asılsız açıklama nedeniyle İsviçre hükümetine dava açmak için bütün yasal prosedürleri uygulayacaktır'' denildi. Açıklamada ayrıca ''İsviçre'nin, Libya ve liderine yönelik düşmanlık derecesini gösterdiği'' ifade edildi. İsviçre hükümeti dün yaptığı açıklamada, Kaddafi ve ailesinin ülkedeki banka hesaplarını donduracağını açıklamıştı.

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