Bankalarda bu sonbahar sert geçecek

Avrupa’da aralarında Japon Nomura, İsviçreli Credit Suisse ve UBS gibi büyük finans kuruluşlarının da yer aldığı yatırım bankaları, bilançolarına yazdıkları zararı toplu işten çıkarmalarla karşılamaya çalışıyor.

Banka yöneticileri, işe alım uzmanları ve analistler, iş dünyasında canlanma getirmeyen yazın ardından finansal krizin çözümüne yönelik umutların azaldığı bir dönemde, son yılların en büyük işten çıkarmalarının yaşanabileceğine işaret ediyor.



Kadrolar yüzde 20 daralacak



Kıdemli işe alım uzmanlarından biri Financial Times gazetesine verdiği demeçte, yatırım bankalarının Avrupa’da sermaye piyasalarında ve birleşme-satın alma danışmanlığı hizmetlerindeki kadrolarını yıl sonuna kadar geçen yıla kıyasla yüzde 20 daraltacağını belirtti.



Uzman, “Piyasa hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bankacılar uzun bir süre bankalarına güvendi ama şimdi kendilerine olan güvenlerini de kaybediyor” dedi.



İngiltere İş Dünyası ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, sadece Londra’da bu yıl 25 bin banka çalışanının işten çıkarılacağını açıklamıştı. Kurumun kısa bir süre içinde bu tahmini daha da yukarı çekmesi bekleniyor.



Bu işten çıkarmaların yaşanması, Avrupa’daki yatırım bankası çalışanlarının sayısının 1996 seviyesine geri dönmesi anlamına geliyor.



Tasarruf paketleri devreye giriyor



İşten çıkarmaların yaşanacağı bankalardan biri Japon Nomura. Uzmanlar bankanın 1 milyar dolarlık tasarruf paketi kapsamında Avrupa’daki yüzlerce çalışanını işten çıkaracağına işaret ediyor.



İsviçre’nin en büyük bankası UBS, işten çıkarmalara rakiplerinden önce başladı bile. Banka, geçen yılki yetki dışı bir işlem nedeniyle bilançosuna yazdığı 2.3 milyar dolarlık zararın ardından yatırım bankalarından 2 bin kişiyi işten çıkardı. Konuya yakın kaynaklar, bankanın bu biriminde daha fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığını söyledi.



Analistler bununla birlikte, Alman Deutsche Bank ve İngiliz Barclays’in de çalışanlarının sayısını bu yıl azaltmasını bekliyor. Alman banka, iki ay önce iki bine yakın çalışanının işine son vermeye hazırlandığını belirtmişti.



Bu yıl, dünyanın en büyük on yatırım bankası satış, ticaret, danışmanlık ve sermaye piyasaları birimlerinde ofis çalışanlarının sayısını yüzde 4 oranında azalttı.



Bankaların ofis dışı araştırma ve analiz gibi birimlerinden de çalışan sayılarını azaltmaları bekleniyor.



Yatırım bankacılığı alanın uzman isimlerinden Albert Laverge, “Şu anda bankalar, bazı birimlere kökten yapılanmaya gidiyor. Bu şekilde arzu ettikleri birimlerine yeniden yatırım yapabilecekler” dedi.