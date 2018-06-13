Bankalara uyarı geldi; Bitcoin'in piyasa hacmi hızla düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Bitcoin işlemi yapan bankaların puanının düşürülebileceğini açıkladı. Bitcoin'in piyasa hacmi hızla gerileyerek 285 milyar doların altına düştü.

Dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme şirketi Standard and Poor’s, Moody’s ve Fitch’in, şu an ABD borsalarından (Chicago Ticaret Borsası (CM) ve CBOE’de işlem gören Bitcoin ön ödemeli sözleşme piyasasıyla ilgili endişelerini belirtti.Söz konusu bankaların kredi notlarının düşürülebileceğini açıkladılar.

Açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasalarında baş gösteren genel düşüş eğilimine bağlı olarak Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.92’lik bir düşüşle 6,602 dolara geriledi. Son 24 saatte beş milyar dolar gerileyen 112 milyar 887 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin, piyasanın yüzde 39.8’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 9.10 ile en çok TRON gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte yüzde 7.33 ile sadece Emercoin arttı.

Kredi derecelendirme hizmeti veren kurumların açıklamaları ve genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 17 milyar dolara denk gelen yüzde 6.0’lık bir düşüşle 283 milyar 334 milyon dolara geriledi.