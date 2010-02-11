Bankalara uluslararası vergi hazırlığı

T24- İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünyanın en büyük ekonomilerinin bankalara uygulanacak uluslararası bir vergi üzerinde uzlaşmaya yakın olduklarını ve Haziran ayında yapılacak G20 zirvesinde bir anlaşmanın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Brown Financial Times gazetesinde bugün yer alan söyleşisinde, "Artık herkes bir vergi getirilmesi için en uygun mekanizmanın hangisi olduğu üzerinde düşünme aşamasına geldi" dedi.

Küresel işlem vergisi uygulanması fikrini Kasım'da İskoçya'da yapılan G20 toplantısında Brown ortaya atmıştı. Brown, bu konuda uluslararası bir adım atılmasına yönelik desteğin arttığını da belirtti.

Geçen hafta Kanada'da yapılan G7 toplantısında maliye bakanları ve merkez bankası başkanları İngiltere'nin 2008 ve 2009'daki banka kurtarmaların maliyetini karşılamak için bankalara vergi konulması önerisinin daha yakından incelenmesini kararlaştırdılar.

Brown, "Tobin vergisi" adıyla bilinen finansal işlemlerin vergilendirilmesi yöntemini, kendilerine gelecekte yapılacak yardımların parasını bankalardan şimdiden almanın bir yolu olarak önermişti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ise Nisan'da tamamlanması beklenen raporunda, bankaların aldıkları kurtarma yardımlara karşılık olarak yapabilecekleri "adil ve yeterli katkıya" ilişkin seçenekler ortaya koyması bekleniyor.