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Ekonomi

Bankalara uluslararası vergi hazırlığı

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünyanın en büyük ekonomilerinin bankalara uygulanacak uluslararası bir vergi üzerinde uzlaşmaya yakın olduklarını

11 Şubat 2010 02:00

 T24- İngiltere Başbakanı Gordon Brown, dünyanın en büyük ekonomilerinin  bankalara uygulanacak uluslararası bir vergi üzerinde uzlaşmaya yakın olduklarını ve Haziran ayında yapılacak  G20 zirvesinde bir anlaşmanın ortaya çıkabileceğini söyledi.

   Brown Financial Times gazetesinde bugün yer alan söyleşisinde, "Artık herkes bir vergi getirilmesi için en  uygun mekanizmanın hangisi olduğu üzerinde düşünme aşamasına geldi" dedi.

    Küresel işlem vergisi uygulanması fikrini Kasım'da İskoçya'da yapılan G20 toplantısında Brown ortaya  atmıştı. Brown, bu konuda uluslararası bir adım atılmasına yönelik desteğin arttığını da belirtti.

   Geçen hafta Kanada'da yapılan G7 toplantısında maliye bakanları ve merkez bankası başkanları İngiltere'nin  2008 ve 2009'daki banka kurtarmaların maliyetini karşılamak için bankalara vergi konulması önerisinin daha  yakından incelenmesini kararlaştırdılar.

   Brown, "Tobin vergisi" adıyla bilinen finansal işlemlerin vergilendirilmesi yöntemini, kendilerine gelecekte  yapılacak yardımların parasını bankalardan şimdiden almanın bir yolu olarak önermişti.

   Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ise Nisan'da tamamlanması beklenen raporunda, bankaların aldıkları  kurtarma yardımlara karşılık olarak  yapabilecekleri "adil ve yeterli katkıya" ilişkin seçenekler ortaya koyması  bekleniyor.

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