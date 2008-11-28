Bankalara ‘karşılık’ desteği geliyor

Merkez Bankası, küresel mali krizin bankacılık sektörüne etkilerini azaltmak amacıyla yeni kararlar hazırlıyor. Bankaların, bünyelerindeki mevduat için Merkez Bankası’nda tuttuğu zorunlu karşılıkların oranı indirilecek.



Küresel mali krizin etkilerinin yoğunlaşmasıyla birlikte bankacılık sektörü, önlem beklentileri arasına zorunlu karşılık oranlarının indirilmesini de aldı. Konu, hem hükümetle hem de Merkez Bankası’yla yapılan toplantılarda gündeme getirildi.



Bankacılar, zorunlu karşılık oranlarının yüksek olmasının kullanılabilir kaynakları azalttığını belirtirken, Merkez Bankası krize karşı önlemler için açıkladığı yol haritasına oranlarda indirimi de ekledi.



Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın 30 Ekim’de Bankalar Birliği yönetimine sunduğu önlemler listesindeki diğer uygulamalar hayata geçirilirken, banka zorunlu karşılık oranlarında da indirim çalışması başlattı.



Halen yabancı para için zorunlu karşılık oranı yüzde 11, Türk Lirası için ise yüzde 6. İndirim kararını, Merkez Bankası Banka Meclisi alabiliyor. Banka meclisi üyeleri, bankanın bütçe çalışmaları nedeniyle bir haftadır Ankara’da bulunuyor. Ayda bir toplanan Meclis’in kısa sürede kararı alabileceği ve hükümetin açıklayacağı önlemler paketi içinde indirimin de yer alabileceği belirtiliyor.



Bankaların Merkez Bankası’nda şu anda döviz cinsinden zorunlu karşılıklarının tutarı 17 milyar 736 milyon YTL. Türk Lirası cinsi zorunlu karşılıklar ise bir veri olarak kamuoyuna açıklanmıyor. Ancak bu tutarın da 25 milyar YTL’ye yakın olduğu hesaplanıyor. Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarını mevcudun yüzde 10’u kadar bile azaltması halinde bankalara 4 milyar YTL’nin üzerinde taze kaynak yaratılacağına dikkat çekiliyor.

