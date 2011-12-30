-Bankalara ''ilave genel karşılık'' kolaylığı ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Bankalar, standart nitelikli krediler ve diğer alacaklarla, yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklarda, sözleşme koşullarında değişiklik yapılması durumunda; eğer bu kredilerin riskleri düşük, vadeleri kısa, faiz ödemeleri sorunsuz ve ana para ödemeleri 1 yıl içinde yapılmış ise ilave genel karşılık tutmayabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ''Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Buna göre bankalar, kullandırdıkları standart nitelikli krediler ve diğer alacaklarla, yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklarda, sözleşme koşullarında değişiklik yapılması durumunda; eğer bu kredilerin riskleri düşük, vadeleri kısa ise faiz ödemelerinde sorun yoksa ve ana paranın tümü 1 yıl içinde ödenmişse bu krediler için ilave genel karşılığa tabi tutulmayabilecekler. -Özel karşılık- Yönetmelik değişikliğiyle bankalara getirilen bir diğer kolaylık da donuk alacaklarda çek defterlerinin her bir yaprağı için tutulması zorunlu özel karşılığın isteğe bağlı hale gelmesi oldu. Buna göre de bankalar, çek defterleri bankanın diğer alacakları dolayısıyla ''donuk alacak'' olarak sınıflandırılan müşterilerine, bu çek defterleri en az 2 yıl önce alınmış ve hiç kullanılmamışsa iadeli taahütlü bir mektup yazarak defterin iadesini isteyecek. Bankalar, bu süre içinde çek defterlerinin iade edilmemesi halinde bu defterlerin her bir yaprağı için tutmak zorunda oldukları özel ilave karşılığı istemezlerse ayırmayacaklar. -Bono ve tahviller de teminat oldu- BDDK'nın düzenlemesiyle bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin teminatlarına Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar tarafından ihraç edilen bono ve tahvilleri de eklendi. -Daha fazla şeffaflık- Yönetmelik değişikliğiyle getirilen yeni unsurlardan birisi de şeffaflığa yönelik. Bankalar yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak yıl sonu veya ara dönemler itibariyle kamuya açıklanacak finansal raporların dipnotlarında bilgi verecekler. Bu düzenlemenin gerekçesi ise Libya'da iş yapanlara kullandırılan krediler. Nisan ayında yapılan bir düzenlemeyle Libya ile iş yapan kişilere kullandırılan krediler için ayrılması gereken karşılıklar yumuşatılmıştı, bu kapsamda yeniden yapılandırılan ya da değerlendirilen krediler için bankaların bilançolarında açıklamada bulunmaları isteniyor. -Denizcilik sektöründe kullandırılacak krediler- BDDK bu yönetmelik kapsamında Nisan ayındaki bu düzenlemeye benzer bir düzenleme daha yaparak, bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında uygulanacak yeni hükümleri belirledi. Buna göre, bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan ve ''İkinci Grupta'' sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması koşuluyla ''Birinci Grup'' krediler ve diğer alacaklar içinde yeniden sınıflandırılabilecek. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmesi nedeniyle Birinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklardan yeniden İkinci Grupta sınıflandırılan ya da yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle İkinci Grup krediler ve diğer alacaklar içinde izlenmeye devam olunan ve ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, ancak toplam alacak tutarının yüzde 15'inin geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler ve diğer alacaklar içinde yeniden sınıflandırılabilecek. Bu kapsamdaki kredi ve diğer alacakların, ilave kredi kullandırılmak suretiyle ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanmaları halinde, söz konusu kredi ve diğer alacaklar toplam alacak tutarının yüzde 5'inin geri ödenmesine kadar ''Üçüncü Grupta'' sınıflandırılacak ve sözleşmede öngörülen ödemelerin belirtilen orana tekabül eden kısmının bu grupta sınıflandırma için belirlenen süreler içinde gerçekleşmesi koşuluyla bunlar için özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarında olacak. Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacakların dışında Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grupta sınıflandırılan kredilerin veya diğer alacakların bulunması halinde bu krediler de aynı grupta sınıflandırılacak, ancak bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarında olacak. Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan kredi veya diğer alacaklar ile ilgili olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilecek. Söz konusu hükümler, 31 Aralık 2012 tarihine kadar uygulanacak. Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.