Bankalara 55 milyon kredi borcu bulunan AKP’li belediye tanıtıma 4 milyon harcamış

Sayıştay raporuna göre, bankalara 5 milyon 268 bin 447 TL kredi borcu bulunan Bursa’nın AKP'li Osmangazi Belediyesi, tanıtım faaliyetlerine 4 milyon 160 bin lira harcadı. Raporda "Yerel ve ulusal medyada Osmangazi Belediyesi'nin rutin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili sürekli olarak ücret karşılığı haber yaptırıldığı görülmüştür.” ifadelerdi yer aldı.

Tanıtıma 4 milyon harcamış

Sözcü’de yer alan habere göre, bankalara 5 milyon 268 bin 447 TL kredi borcu bulunan Osmangazi Belediyesi'nin harcamalarını inceleyen Sayıştay, bu kapsam 400'ün üzerinde ödeme emri belgesi olduğunu belirleyerek, toplam 4 milyon 160 bin TL civarında tanıtım ve reklam ödemesi yapıldığı tespit etti. Söz konusu harcamaların çoğunluğu Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri olmak üzere, 22 adedi Diğer Hizmet Alımları, 1 adedi İlan Giderleri ve 1 adedi de Diğer Yayın Alımları tertibinden ödendiği görüldü.

"Rutin faaliyet ve hizmetleri ücret karşılığı haber yaptırmış"

AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin milyonluk tanıtım giderini ortaya çıkaran denetçiler raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Belediyenin rutin faaliyet ve hizmetlerinin gazetelerde, televizyonlarda ve web ortamında yaygın olarak haber ve reklamının yaptırıldığı, bazı haber ve reklamların Belediye Başkanının şahsi reklamı mahiyetinde olduğu, Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olmayan TV programları ve video yayınları hazırlatıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yerel ve ulusal medyada Osmangazi Belediyesi'nin rutin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili sürekli olarak ücret karşılığı haber yaptırıldığı görülmüştür.”