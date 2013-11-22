Bankalara 500 milyonluk fazla mesai faturası

Çok sayıda bankaya fazla mesaiye bıraktıkları personel için yaklaşık yarım milyar liralık ödeme yükümlülüğü getirildi. Bankalar 500 milyon TL’yi ocağa kadar çalışanların hesaplarına yatıracak. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu kurumlara, çalışanlarına ödeme yapmamaları halinde bu miktarın 3 katına kadar ceza gelecek.

Bankaların başı, rekabet cezasından sonra bu kez de fazla mesai cezasıyla belada. 12 bankanın, rekabeti ihlalden indirimli 837 milyon lira ceza ödemesinin ardından bu kez daha yüksek sayıda banka, fazla mesaiye bıraktıkları personel için yaklaşık yarım milyar liralık ödeme ile karşı karşıya.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre aralarında devlet bankalarının da bulunduğu çok sayıda bankanın cezası tebliğ edildi. Bankalar 500 bin TL’lik bu meblağı ocak ayına kadar çalışanların hesabına yatırıcak. Yatırmadıkları takdirde ise bu paranın 3 katı kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Çapraz sorgu yapıldı

Edinilen bilgiye göre, banka çalışanlarının yoğun şikâyetleri neticesinde 1 yıla yakın süre önce mesailer mercek altına alındı. Fazla mesainin engellenmesi için bankalara yazı yazılmasının ardından, belli bir süre verildi. Sürenin dolmasının ardından denetlemeler başladı.

Çalışma Bakanlığı müfettişleri, saat 18.00’den sonra banka şubelerine giderek banka çalışanlarına mesai saatleri konusunda sorular sordu. Yapılan görüşmelerin yanı sıra bankaların resmi mesai kayıtları ve çalışanların şikâyetleri de dikkate alınarak ceza kesildi. Banka yöneticilerinin yönlendirme yapmaması için çapraz sorgu yöntemi uygulandı.

‘Gönüllü mesai’ imzası

İncelemeler sırasında, bazı bankalarda “gönüllü mesai” belgesi imzalattırıldığı da tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 500 milyon liralık ödeme yükümlülüğü genel müdürlüklere tebliğ edildi. Bankalar fazla mesaileri ödemezse bu paranın 3 katı kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Personeli yasal mesaiden fazla çalıştıranlar geriye dönük birikmiş fazla mesai ücretlerini ödemek zorunda kalacak.

Aralarında kamu bankaları da var

Kesilen cezalar arasında yüklü maaş ödemeleri yapan devlet bankalarının da olduğu öğrenildi. Mevzuata göre banka personeli yıllık 270 saati geçecek şekilde fazla mesai yapamıyor. Fazla mesai sorununun çözülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) da devreye girdiği, banka sistemlerinin saat 18.00’den sonra işletilmemesi için merkezden kontrol sisteminin devreye gireceği belirtildi. Bu kapsamda, mesai bitiminden sonra işlem yapan banka şubeleri tespit edilebilecek.

Rekabet cezası indirime girdi

Rekabet Kurulu, 12 banka hakkında başlattığı soruşturmada mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun ihlal edildiğini belirlemiş ve 12 bankaya toplamda 1.1 milyar lira ceza kesmişti. Yüzde 25 “erken ödeme” indirimi sayesinde 837 milyon liraya inen ceza, bankalardan tahsil edilmişti.