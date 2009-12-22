Bankalar yine tüketicinin cebine göz dikti

T24 - Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, bankaların Ocak 2010'dan itibaren internet bankacılığı için başlatacağı tek kullanımlık şifre uygulamasından ücret alınmasının meşru olmadığını ve herhangi bir hukuki dayanağı bulunmadığını ileri sürdü.



Engin, yaptığı yazılı açıklamada, tek kullanımlık şifre uygulamasının 1 Ocak 2010 tarihinde başlatılarak zorunlu hale getirilmesinin tüketici yurttaşa yeni bir yük getireceğini, bankalara ise yeni bir haksız kazanç kapısı daha açacağını savundu.



Bankaların tüketiciden yapılan işlem başına 10-20 kuruş arasında bir bedel alması yanında şifrematik için alınacak ücretin de ortalama 20 lirayı bulacağını ifade eden Engin, ''İnternet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde bugün herhangi bir ücret alınması söz konusu değilken 2010 yılından başlayarak, yapılan her işlemden 10 kuruş alınırsa 5 milyon lira, 20 kuruş alınırsa 10 milyon lira tüketicinin cebinden, bankaların kasasına aktarılacaktır'' görüşünü ifade etti.



Engin, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 14 Eylül 2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliği dayanak gösterilerek, internet bankacılığı hizmeti sunan bankaların internet bankacılığına giriş işlemlerinde, işlem güvenliğinin artırılması amacıyla 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren iki bileşenli kimlik doğrulama uygulamasının zorunlu olacağının kaydedildiğini anımsatarak, buna karşın tebliğde uygulama nedeniyle ücret alınmasına ilişkin herhangi bir hükmün yer almadığını vurguladı.



Bankaların neredeyse her ay yeni bir uygulamayla tüketiciye yeni bir parasal yük getirdiğini ileri süren Engin, ''Dün hesap işletim ücreti, kredi kartı üye aidatı, bugün ortak ATM/bankamatik işlemleri ile hesap görüntülemeden alınan ücretler, yarın tek kullanımlık şifre adı altında yapılan uygulamayla da haksız ve hukuksuz uygulamalarına boyut katacaktır/katmaktadır. Sonraki gün tüketicilerin nasıl bir haksız kazanç uygulamasıyla karşılaşacakları ise bilinemiyor'' dedi.



Fuat Engin, bankaların işlem güvenliği sağlamak adına tek kullanımlık şifre üreten yüklenebilir programlar ile tek kullanımlık SMS şifreleri, elektronik imza tabanlı çözümler ve biyometrik tanıma yöntemleri kullanarak, yıllardır ve krize karşın karlılıklarının kaynağının tüketicilerden elde ettikleri haksız kazançlar olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, şu görüşleri savundu:



''Bankalar kanun, yönetmelik ve tebliğlerin uygulamalara ilişkin hükümlerini her zaman olduğu gibi bu konuda da fırsata dönüştürmektedirler. Tek kullanımlık şifre uygulamasından ücret alınması, Ortak ATM uygulamasında olduğu gibi meşru değildir. Herhangi bir hukuki dayanağı yoktur. Diğer uygulamalarda olduğu gibi haksız kazançtır. Tek Kullanımlık Şifre uygulamasının zorunlu tutulmasından ve ücret talep edilmesinden derhal vazgeçilmelidir. Aksi durumda hukuki zeminde tüketicinin haklarını arayarak bankalardan hesap soracağız.''