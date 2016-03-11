"Bankalar yargı kararına uymuyor; dosya masrafı ve hesap işletim ücreti parası kesmeye devam ediyor"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Yargıtay'ın, bankaların kredi verirken kestiği 'dosya masrafı'nı iptal ettiğini duyurdu. "Bu konudaki en üst yargı makamının verdiği karara uyup, kredi kullananlardan haksız yere kestikleri paraları otomatik olarak iade eden banka var mı?" diye Soran Eyüboğlu, bankaların yargı kararına uymadığını, dosya masrafı ve hesap işletim ücreti parası kesmeye devam ettiğini söyledi. Eyüboğlu, "Tüketici Hakem Heyetleri’nin önü, bu paraları geri almak isteyen vatandaşların dosyalarıyla dolu... Danıştay İdari Dava Daireleri, bankaların müşterilerinden 'hesap işletim ücreti' adı altında kestiği paranın yasal olmadığına hükmetti" ifadelerini kullandı.

Ali Eyüboğlu'nun, "Yargı kararlarına uymayan bankalar" başlığıyla yayımlanan (11 Mart 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yargıtay, bankaların kredi verirken kestiği “dosya masrafı”nı iptal etti. Bu konudaki en üst yargı makamının verdiği karara uyup, kredi kullananlardan haksız yere kestikleri paraları otomatik olarak iade eden banka var mı? Hayır.

Tüketici Hakem Heyetleri’nin önü, bu paraları geri almak isteyen vatandaşların dosyalarıyla dolu...

Danıştay İdari Dava Daireleri, bankaların müşterilerinden “hesap işletim ücreti” adı altında kestiği paranın yasal olmadığına hükmetti.

Buna rağmen bankalar “hesap işletim ücreti” uygulamasını sürdürüyor. Bankalar Yargıtay ya da Danıştay’ın üstünde mi?

“Hukukun üstünlüğü”nün Türkiye’de de geçerli olduğunu düşünen bir vatandaş, Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu ve bankanın “hesap işletim ücreti” adı altında kestiği paranın kendisine iadesini istedi. Mahkeme, Danıştay’ın verdiği karara uyup, bankanın bu parayı iade etmesine hükmetti.

Banka, bir üst mahkemeye başvurup, bu karara itiraz etti.

Ticaret Mahkemesi’nin verdiği kararın iptal edilmesini isteyen beş sayfalık itiraz dilekçesindeki gerekçeye bakar mısınız?

“Hakem heyeti kararı haksız ve hukuka aykırıdır. Zira hakem heyeti davalıdan gerçekte tahsil edilen tutardan daha fazlasının iadesine hükmetmiştir. 71.83 TL’nin iadesine karar verilmiş olsa da, davalıdan gerçekte tahsil edilen tutar 70.68 TL’dir.”

Aradaki fark kaç lira?

1 lira 18 kuruş için mahkemeleri işgal etmek, müşteriyi mağdur etmek, “hukukun üstünlüğünü”, “üstünlerin hukuku”na çevirmekten başka bir şey olmasa gerek.