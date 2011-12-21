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Dünya

Bankalar 'ucuz' parayı kapıştı

Avrupa Merkez Bankası, son toplantısında gerçekleştirme kararı aldığı iki adet 3 yıllık ihalenin ilkini

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Avrupa Merkez Bankası, son toplantısında gerçekleştirme kararı aldığı iki adet 3 yıllık ihalenin ilkini düzenledi. İhaleye büyük ilgi gösteren bankalar toplam 489 milyar Euro borç aldı. 



Avrupa Merkez Bankası'nın ilk kez düzenlediği 3 yıllık likidite ihalesine bankalar büyük ilgi gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 1 faizle sınırsız borçlanma imkanı tanıdığı ihaleyle, bankalar toplam 489 milyar Euro borç aldı.

Beklenti, bankaların 310 milyar Euro borçlanacağı yönündeydi. İhalede toplam 523 banka Avrupa Merkez Bankası'ndan borç aldı.

Avrupa Merkez Bankası, 3 yıllık ihale kararını, bu ayın başında gerçekleştirdiği son para politikası toplantısında aldı. Bu ihalelerden iki tane gerçekleştirme kararı alan banka, ikinci 3 yıllık ihaleyi Şubat'ta düzenleyecek.

Avrupa Merkez Bankası, bu ihalelerle bankalara, sınırsız miktarda düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlayarak kredi sıkışıklığı riskini ortadan kaldırmak ve bankalara olan güveni artırmayı amaçlıyor.Avrupa Merkez Bankası'nın bir diğer önemli amacı da, bankaların elde ettiği bu kaynakla, İtalya ve İspanya tahvili almasını sağlamak.



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