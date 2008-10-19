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Ekonomi

Bankalar ucuz FED kredilerini sevdi

Bankalar ucuz paraya bağımlı hale geldi. Mmerkez bankası dururken başka yerden borç almayı tercih etmiyorlar.

19 Ekim 2008 03:00

ABD Merkez Bankası FED'in geçen haftaki verileri finans kurumlarının rekor kırdığını ve FED'den günde toplam 437.5 milyar dolar aldıklarını gösteriyor. Önceki hafta bu rakam günde 420.2 milyar dolardı. Uzmanlar ise bankacılık sisteminin bu ucuz paraya bağımlı hale gelmesinden endişeli. Bunun bankalararası borçlanma sistemini zedeleyebileceği, FED dururken bankaların birbirinden borçlanmayacağı belirtiliyor. 

ABD'li Stratejist Howard Simons bankaların merkez bankası dururken başka yerden borç almayı tercih etmediğini ve piyasada tutunmayı garantilemek için bu yola başvurduğunu kaydetti. Reuters'ın haberine göre, FED'in ticari bankalara açtığı borçlanma programı, geçen hafta günde ortalama 99.66 milyar dolarla rekor bir seviyeyi gördü. Bir önceki hafta ise bu rakam günde 75 milyar dolardı. FED'in bankaların varlığa dayalı ticari kağıtları para piyasaları yatırım fonlarından satın almalarını sağlamak için verdiği kredi 15 Ekim itibariyle 122.7 milyar dolara ulaştı. Bir önceki hafta ise bu tutar 139.4 milyar dolardı.

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