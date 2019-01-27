“Bankalar telefon taciziyle vatandaşı intihara sürüklüyor”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “bankaların ve varlık şirketlerinin yüz binlerce vatandaşı borçlarından dolayı huzur ve sükûnunu bozacak seviyede aramalarının önüne geçilmesi için” Kabahatler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Başarır’a göre, bankalar telefon tacizleriyle vatandaşları intihara sürüklüyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, teklifin gerekçesinde, “Banka, varlık şirketleri ve özel hukuk büroları, borçlu vatandaşları makul seviyenin üzerinde arayıp huzurlarını kaçırarak, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte, borçlulara ulaşamadıklarında da yakınlarını arayarak borçluyu deşifre etmektedir. İnsanların borç nedeniyle canlarına kastetmelerinde banka ve diğer alacaklı kuruluşlarının hiçbir katkısı yoktur demek, yanlış olur” denildi.

Vatandaşın bankalara 516.1 milyar, finansman şirketlerine 17.3 milyar, TOKİ'ye ise 20.4 milyar lira borcu olduğu, varlık yönetim şirketlerine satılan borç toplamının 20.8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.