Bankalar tek tıka 1,5 TL almanın yolunu da buldu!

Tüketiciler geriye dönük harcamalarını incelemek istediğinde borçlu çıkacak. Bankalar geçmiş dönem kredi kartı hesap özet talepleri için de hesap özeti başına ücret almaya başlıyor.

Kredi kartı sahiplerinin bankalarla derdi bitmiyor. Tüketicilerin en çok bankacılık sektörünü şikayet ederken şikayet konularının başında ise kredi kartları geliyor. Şikayet Portalı Şikayetvar’a gelen şikayetlere göre bankalar teker teker tüketicilerin talep etikleri geçmiş dönem kredi kartı hesap özet talepleri için 1,5 TL yansıtmaya başladı.

Tüketiciler kredi kartı ekstrelerinde yer alan “Geçmiş dönem kredi kartı hesap özeti talepleri için her hesap özeti başına ücret yansıtılmasına başlanacaktır” ibaresi ile şok oldu. Daha önce birkaç bankanın aldığı bu ücret artık teker teker tüm bankalar tarafından alınmaya başlıyor. Daha önce hesap özetinin kağıt olarak doğrudan veya kargo ile gönderilmesi durumunda gönderilen hesap özeti için ilgili ayda hesap özetine borç kaydedilirken artık hesap özetinin e-posta yolu ile gönderimi de ücretlendirilmeye başlandı. Alınan ücrete tepki gösterenlerin şikayetleri şöyle:

Ekstre şok etti

“Havalede gişeden 26 Lira, ATM’de 3 lira, internetten 2.5 Lira, cepten 0 lira alan bir banka sanal olarak kendisinden görüntülemesini istediğimiz hesap özetimizden nasıl para almak ister anlayamıyorum. Son gelen e-mail ile aldığım hesap özetinde geçmiş dönem kredi kartı hesap özeti taleplerinden 1.5 TL alınacağını ibaresi var. Ne kağıt kalem istiyoruz, ne bir şey sorup vakit alıyoruz. Bir şey öğrenmek için şubeye gidip orada çalışanı mı meşgul edelim?”

Bankalarda bedava işlem yok

“Banka şubelerinden geçmiş dönemlere ait hesap özetlerinin basılı, faks ya da e-posta olarak talep edilmesi durumunda kredi kartından 1.5 TL geçmiş dönem hesap özeti ücreti tahsil edilecekmiş. Bu ve geçen ay ki hesap özetim elime ulaşmadı. Hesap özetimi istersem ücrete mi tabi olacağım? Sizin veremediğiniz hizmetin ücretini ben mi ödeyeceğim?”

Geçmiş hesaplarda ücretli

Bankadan gelen ‘Banka şubelerinden geçmiş dönemlere ait hesap özetlerinin basılı,faks ya da e-posta olarak talep edilmesi durumunda kredi kartından 1,5 TL geçmiş dönem hesap özeti ücreti tahsil edilecektir’ yazısı şok etti. Benim bu mesajdan anladığım; banka şubesine gelir de geçmiş dönem hesap özeti isterseniz 1,5 TL’nizi alırız demek istiyorsunuz. Ayrıca haklı olabilirsiniz. Haklıya hakkını vermek lazım. Şubede bir ton iş varken, bir müşteri geliyor ve geçmiş dönem hesap özeti istiyor. Hem döküm aldığınızda kağıt israfı, hem de faks çektiğinizde zaman kaybı olarak değerlendirilebilir. Ancak, fakat, lakin, ama hatta amma; sizden geçmiş dönem hesap özetini e-posta olarak talep eden bir müşteriye 1,5 TL yansıtmanızı hangi haklı sebeple açıklıyorsunuz? Bu uygulama banka ve müşteri ilişkileri açısından etik midir? Ayrıca bilgisayar ekranından iki tık ile ulaşılabilinen ve bir tık ile de müşteriye e-posta edilebilen bir işlem için müşteriniz olarak size sormak isterim. Taş atacaksınız da kolunuz mu yorulacak?”