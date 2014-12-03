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Ekonomi

'Bankalar SGK'dan gelen kredili mevduatı hasaba yatırıyor sonra faiziyle alıyor'

İşçi, Memur, Bağ-Kur Emeklileri Derneği (İMBED) Başkanı Hamdi Öz, 'Emekli farkına varmadan krediyi çekiyor, sonra faiziyle kesiliyor' dedi

03 Aralık 2014 12:29

Bazı bankaların, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen aylıkları kredili mevduat hesabına yatırarak, emeklileri faiz tuzağına düşürdüğü iddia edildi. Bu şekilde 'maaşa zam gelmiş' ya da 'bu ay ilaç parası kesilmemiş' gibi düşüncelerle farkında olmadan krediyi çeken emekliler, sonrasında faiz faturasıyla karşılaşıyor. Bu şekilde binlerce emeklinin mağdur edildiği belirtiliyor.

 

'Emekli farkına varmadan krediyi çekiyor, sonra faiziyle kesiliyor'  

 

Takvim'de yer alan habere göre, faiz iddiasının son örneği, Ankara'da yaşandı. Bir emekli, maaşını çekerken 99 lira kesinti yapıldığını fark etti. Bin 250 lira maaş aldığını söyleyen emekli, geçen ay bankaya gittiğinde maaş hesabının bin 500 lira olarak gözüktüğünü belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Zam gelmiş sevinciyle paranın hepsini çekmiştim. Bu ay kesinti yapmışlar. Hesap hareketlerine baktığımda kesintinin krediden kaynaklandığını öğrendim" dedi. İşçi, Memur, Bağ-Kur Emeklileri Derneği (İMBED) Başkanı Hamdi Öz, bu konuda binlerce emekli şikayetinin kendilerine ulaştığını söyledi. Uygulamayı 'bankaların kandırmacası' olarak niteleyen Öz, "Emekli farkına varmadan krediyi çekiyor, sonra faiziyle kesiliyor" diye konuştu.

 

Emekli farkına varmadan kredi kullanmış oluyor

 

Edinilen bilgiye göre, iddia edilen olay şöyle gelişiyor:

Emekli, maaşını çekmeye gittiğinde tek hesap görülüyor. Aslında o hesapta bankanın emekliye açtığı kredi de bulunuyor. Ancak kredinin tutarı az olduğu için, emekli durumun farkına varamıyor. Emekli paranın hepsini çektiğinde kredi kullanmış oluyor. Farkında olmadan çektiği kredi daha sonra faizle emeklinin maaşından kesiliyor.

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