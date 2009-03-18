Bankalar sağlam müşteri avında

Seçici tavır devam ediyor



Televizyon reklamından farksız

Toplam krediler 5 ayda 2.5 milyar TL azaldı

(milyon TL) . Eylül 2008 Ekim 2008 Kasım 2008 Aralık 2008 Ocak 2009 Şubat 2009 6 Mart 2009 Konut 38.016 38.181 37.854 37.537 37.014 37.070 37.088 Taşıt 5.881 5.740 5.542 5.338 5.090 4.882 4.817 İhtiyaç 38.836 39.085 38.608 38.217 38.340 38.359 38.270 Toplam 82.734 83.006 82.005 81.093 80.445 80.311 80.175

Krediler 5 ayda 2.5 milyar TL daraldı

(milyon TL) Tarih Konut Taşıt İhtiyaç Toplam Eylül 2008 38.016 5.881 38.836 82.734 Ekim 2008 38.181 5.740 39.085 83.006 Kasım 2008 37.854 5.542 38.608 82.005 Aralık 2008 37.537 5.338 38.217 81.093 Ocak 2009 37.014 5.090 38.340 80.445 Şubat 2009 37.070 4.882 38.359 80.311 6 Mart 2009 37.088 4.817 38.270 80.

Referans gazetesinin haberine göre, kriz nedeniyle kredi vermekte zorlanan bankalar; ödemelerini aksatmayan ve düzenli geliri olan "sağlam" müşterilerin peşine düştü. Bankalar bu tür müşterilerere talep gelip gelmediğine bakmadan kredi çıkarmaya başladı. Müşteriler, bir anda banka şubesinden gelen "Sizin için 20 bin lira kredi hazırladık, kimliğinizle birlikte şubemize gelip alabilirsiniz" telefonu ile şaşkınlığa uğruyor. Şube yetkilisine "Talebim olmadı, ayrıca neden ben ve neden bu miktar" diye soran tüketiciler, "Miktar genel müdürlük tarafından belirlendi, dilerseniz kredinizi kullanabilirsiniz" gibi cevaplar alıyor.Genellikle en fazla 24 ay vadeli kullandırıldığı bildirilen kredi için banka herhangi bir vade uzatımına gitmek istemiyor. Ayrıca müşteriye sormadan hazırlanan kredi teklifleri yasak olduğu için mail ya da faks gibi yazılı ortamda iletilemiyor. Müşteriye sadece şubede görüşebileceklerini belirten yetkililer, ancak yoğun ısrar gelmesi halinde hazırladıkları kredi teklifini mail yoluyla gönderiyor.Bankaların kriz nedeniyle bir süredir kredi kullandırmaktan uzak durduklarını belirten uzmanlar, kriz döneminde müşteriler konusunda daha da titiz davranıldığını belirtiyor. Talep olmadan kredi teklifi hazırlama yönteminin bankaların kredi kanallarının bir miktar da olsa yumuşadığının göstergesi olabileceğini belirten uzmlanlar, buna karşın kredi kullandırmada seçici tavrın devam ettiğini söyüyor. Bankaların kredi kullandıracakları müşterinin kredibilitesine dikkat ettiklerini de belirten uzmanlar, ancak bu tür tüketicilerin kredi kullanmaya yanaşmadığını belirtiyor. Uzmanlar göre bankalar, talep almadıkları halde teklif yolladıkları kişilerin kapılarını zaten bir süredir aşındırıyor.Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, talepte bulunmadan hazırlanan kredilerin bir çarpraz satış uygulaması olduğunu söyledi. Bankanın bu yolla müşteriye kendini hatırlattığını belirten Ateş, "Zaten müşteri profilini görebiliyoruz. Dolayısıyla çarpraz satış yoluyla değişik ürünler müşterilere sunulabilir. Biz de bu uygulamayı sigorta gibi komisyonlu işlerde yapıyoruz" dedi. Uygulamanın sektörde hacim yaratabileceğini belirten Ateş, "Pazarlamanın sonu yok" dedi. Bankanın televizyon reklamlarında tüm halka seslenip "Şu faiz oranıyla kredi kullandırıyorum" demesi ile doğrudan tüketiciye telefon açıp "Size şu oranda, şu miktarda kredi kullandırabiliriz" demesi arasında bir fark görmediğini belirten Ateş, bankaların talep yaratmak için krediyi ödeyebileceğini düşündüğü müşteriye rağbet ettiğini söyledi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin ise "Son zamanlarda televizyon reklamlarında bir canlanma görmeye başladık. Özellikle sabit geliri olan beyaz yakalı olanlara yönelik. Talep olmadan kredi teklifi hazırlamak da bir pazarlama faaliyeti olabilir" diye konuştu.