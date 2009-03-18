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Ekonomi

Bankalar sağlam müşteri avında

Ellerindeki nakit parayı krediye dönüştürmekte zorlanan bankalar, riski düşük müşteri peşine düştü.

18 Mart 2009 02:00

Ellerindeki nakit parayı krediye dönüştürmekte zorlanan bankalar, riski düşük müşteri peşine düştü. Bankalar özellikle bordrolu olan ve bugüne kadar ödeme sorunu yaşamamış müşterilere talep olup olmadığına bakmadan kredi çıkarıyor.

Referans gazetesinin haberine göre, kriz nedeniyle kredi vermekte zorlanan bankalar; ödemelerini aksatmayan ve düzenli geliri olan "sağlam" müşterilerin peşine düştü. Bankalar bu tür müşterilerere talep gelip gelmediğine bakmadan kredi çıkarmaya başladı. Müşteriler, bir anda banka şubesinden gelen "Sizin için 20 bin lira kredi hazırladık, kimliğinizle birlikte şubemize gelip alabilirsiniz" telefonu ile şaşkınlığa uğruyor. Şube yetkilisine "Talebim olmadı, ayrıca neden ben ve neden bu miktar" diye soran tüketiciler, "Miktar genel müdürlük tarafından belirlendi, dilerseniz kredinizi kullanabilirsiniz" gibi cevaplar alıyor.

Genellikle en fazla 24 ay vadeli kullandırıldığı bildirilen kredi için banka herhangi bir vade uzatımına gitmek istemiyor. Ayrıca müşteriye sormadan hazırlanan kredi teklifleri yasak olduğu için mail ya da faks gibi yazılı ortamda iletilemiyor. Müşteriye sadece şubede görüşebileceklerini belirten yetkililer, ancak yoğun ısrar gelmesi halinde hazırladıkları kredi teklifini mail yoluyla gönderiyor.

Seçici tavır devam ediyor

Bankaların kriz nedeniyle bir süredir kredi kullandırmaktan uzak durduklarını belirten uzmanlar, kriz döneminde müşteriler konusunda daha da titiz davranıldığını belirtiyor. Talep olmadan kredi teklifi hazırlama yönteminin bankaların kredi kanallarının bir miktar da olsa yumuşadığının göstergesi olabileceğini belirten uzmlanlar, buna karşın kredi kullandırmada seçici tavrın devam ettiğini söyüyor. Bankaların kredi kullandıracakları müşterinin kredibilitesine dikkat ettiklerini de belirten uzmanlar, ancak bu tür tüketicilerin kredi kullanmaya yanaşmadığını belirtiyor. Uzmanlar göre bankalar, talep almadıkları halde teklif yolladıkları kişilerin kapılarını zaten bir süredir aşındırıyor.

Televizyon reklamından farksız

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, talepte bulunmadan hazırlanan kredilerin bir çarpraz satış uygulaması olduğunu söyledi. Bankanın bu yolla müşteriye kendini hatırlattığını belirten Ateş, "Zaten müşteri profilini görebiliyoruz. Dolayısıyla çarpraz satış yoluyla değişik ürünler müşterilere sunulabilir. Biz de bu uygulamayı sigorta gibi komisyonlu işlerde yapıyoruz" dedi. Uygulamanın sektörde hacim yaratabileceğini belirten Ateş, "Pazarlamanın sonu yok" dedi. Bankanın televizyon reklamlarında tüm halka seslenip "Şu faiz oranıyla kredi kullandırıyorum" demesi ile doğrudan tüketiciye telefon açıp "Size şu oranda, şu miktarda kredi kullandırabiliriz" demesi arasında bir fark görmediğini belirten Ateş, bankaların talep yaratmak için krediyi ödeyebileceğini düşündüğü müşteriye rağbet ettiğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin ise "Son zamanlarda televizyon reklamlarında bir canlanma görmeye başladık. Özellikle sabit geliri olan beyaz yakalı olanlara yönelik. Talep olmadan kredi teklifi hazırlamak da bir pazarlama faaliyeti olabilir" diye konuştu.
 
Toplam krediler 5 ayda 2.5 milyar TL azaldı
(milyon TL)
.
Eylül
2008
Ekim
2008
Kasım
2008
Aralık
2008
Ocak
2009
Şubat
2009
6 Mart
2009
Konut
38.016
38.181
37.854
37.537
37.014
37.070
37.088
Taşıt
5.881
5.740
5.542
5.338
5.090
4.882
4.817
İhtiyaç
38.836
39.085
38.608
38.217
38.340
38.359
38.270
Toplam
82.734
83.006
82.005
81.093
80.445
80.311
80.175
 
 
Krediler 5 ayda 2.5 milyar TL daraldı
(milyon TL)
Tarih
Konut
Taşıt
İhtiyaç
Toplam
Eylül 2008
38.016
5.881
38.836
82.734
Ekim 2008
38.181
5.740
39.085
83.006
Kasım 2008
37.854
5.542
38.608
82.005
Aralık 2008
37.537
5.338
38.217
81.093
Ocak 2009
37.014
5.090
38.340
80.445
Şubat 2009
37.070
4.882
38.359
80.311
6 Mart 2009
37.088
4.817
38.270
80.

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