Bankalar krize rağmen karlarını katladı

T24 - Bankalar karlılıklarını açıklarken, bazı büyük bankaların karlarını son 5 yılda üç, dört kat artırdıkları ortaya çıktı.



Bankaların karlarında ''yüzyılın karını'' açıklayan Ziraat Bankası 3 milyar 511 milyon lira ile ilk sırayı alırken, bunu 3 milyar 100 milyon lira konsolide net kar ile Garanti Bankası, 2 milyar 752 milyon lira ile İş Bankası ve 2 milyar 722 milyon lira ile Akbank izledi.



Bankacılık sektöründeki toplam net karlılık rakamı 2005'te 5 milyar lira civarında olurken, bu rakam 2006'da iki kat artarak 10 milyar lirayı geçti. Toplam net karlılık, 2007'de 14 milyar lira, 2008'de bir önceki yıla göre az da olsa düşerek 12 milyar lira civarında gerçekleşmişti.



2009'da ise krize rağmen verdikleri krediler ve kağıt tarafından gelen karların etkisiyle karlılıklarını artırarak sürdürdükleri dikkat çeken bankaların yıl sonu karlılık rakamının, 20 milyar lirayı geçeceği yönündeki tahminler doğrultusunda gerçekleşmesi öngörülüyor.



Bir ilk yaşandı



Bankacılık sektöründe 3 milyar liranın üzerinde net karlılıklar ilk kez görülürken, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Türk bankacılık sektöründe 3 milyar liranın üzerinde konsolide net kar rakamlarıyla dikkat çeken bankalar oldu.



Akbank ve İş Bankası da 2 milyar liranın üzerinde 2.7 milyar lira civarındaki konsolide net karlarıyla dikkat çekerken, bu bankaların yanı sıra Yapı Kredi, Halk Bankası ve Vakıfbank 1 milyar liranın üzerinde net kar açıkladılar.



2005'te 752 milyon lira net kar açıklayan Garanti 2009'da konsolide net karını dört kattan fazla artırarak 3 milyar 100 milyon liraya çıkarırken, son 5 yılda Ziraat, İş Bankası ve Akbank net karlarını yaklaşık iki kat, Halk Bankası üç kat artırdı.

