'Bankalar kredi ödemesini ötelesin, piyasa canlanır'

GTO: “Şu anda çalışan kesim tüketici kredilerini geri ödemeye çalıştığı için zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Tüketici kredilerinin ödemesinde bir öteleme olursa iç piyasada ciddi canlanma olur.”



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Bankalar Birliği ile görüşerek "tüketici kredilerinin ötelenmesini" önerdiklerini belirterek, "Şu anda çalışan kesim tüketici kredilerini geri ödemesinden dolayı zaruri ihtiyaçları için bile alışveriş yapmıyor. Tüketici kredilerinde bir öteleme olursa iç piyasada ciddi canlanma olur" dedi.



Aslan, krizin yansımalarını önlemek için hükümetin aldığı bazı tedbirlerin yansımalarının olumlu olduğunu, ancak finansman sıkıntısını çözecek radikal kararlar alınması gerektiğini ifade ederek, bu tedbirlerin alınması halindeki piyasadaki durgunluğun önüne geçilebileceğini söyledi.



Piyasalarda para çekilmesinin ana nedenlerinden birisinin, tüketici kredileri olduğunu belirten Aslan, şu anda çalışanların büyük kısmının tüketici kredisi geri ödemesi yaptığını, zorunlu ihtiyaçları için bile alışveriş yapmadıklarından iç piyasada satışların durdurduğunu ifade etti.



Aslan, tüketici kredilerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydetti.



Bankalar Birliği başkanı ve birçok bankanın genel müdürüyle görüştüğünü bildiren Mehmet Aslan, tüketici kredilerinin ötelenmesinin iç piyasayı hareketlendireceğini ve ekonomiyi canlandıracağını aktardıklarını belirtti. Aslan, şunları söyledi:



"Bankalara zorlayıcı ve yaptırım gücü olan hukuki bir durum söz konusu değil. Bu ancak, bankaların bir araya gelerek hem iç piyasada durgunluğu aşmak için ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir mutabakata varmalarıyla olabilir. Bu önerimizin genel olarak sebebi şu; şu anda çalışan kesim tüketici kredilerini geri ödemesinden dolayı zaruri ihtiyaçları için bile alışveriş yapmıyor. Bu da iç piyasada durgunluğa yol açıyor. Bankalar, ödemelerini aksatmayanların tüketici kredilerinde yarı yarıya bir öteleme yapmalı, süre uzatmalı. Vadeler uzatılırsa, ödemeler yarı yarıya ötelenirse iç piyasada ciddi canlanma olur. Çalışan kesim, ödemelerin ötelenen kısmını alışverişte kullanacaktır. Bankalarla bunu görüştük, konuyu değerlendireceklerini söylediler."

