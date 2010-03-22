Bankalar kredi miktarını arttırdı

T24 - Türkiye'de 2009 yılında bankaların verdikleri nakdi kredi miktarı yüzde 2.8 oranında artarak, 428 milyar 315 milyon 448.2 bin liraya çıktı. 2008 yılında bankaların verdikleri nakdi kredi miktarı 416 milyar 752 milyon 965.8 bin lira düzeyindeydi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye'de küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinin hissedildiği 2009 yılında bir önceki yıla göre, özel bankaların verdiği nakdi kredinin toplam kredi içindeki payı 3.4 puan azalarak yüzde 81.7'den yüzde 78.3'e indi.



2009 yılında Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın oluşturduğu kamu bankaları 92 milyar 925 milyon 847.4 bin lira, özel bankalar 335 milyar 389 milyon 600.8 bin lira nakit kredi verdi. Kamu bankaları tarafından 2008 yılında verilen nakit kredi miktarı sırasıyla 76 milyar 249 milyon 462.7 bin lira, 340 milyar 504 milyon 503 bin lira idi.



Bir başka deyişle 2009 yılında bir önceki yıla göre kamu bankalarının verdiği kredi miktarı yüzde 21.9 (16 milyar 676 milyon 384.7 bin lira) artarken, özel bankaların verdiği kredi miktarı yüzde 1.5 (5 milyar 114 milyon 902.2 bin lira) azalarak 335 milyar 389 milyon 600.8 bin liraya indi.



Aslan pay İstanbul'un



Türkiye'de 2009 yılında bankalar tarafından sağlanan nakit kredilerde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul, Türkiye genelinde sağlanan nakit kredilerin yaklaşık yüzde 48.4'ünü tek başına aldı. Bankalar söz konusu dönemde İstanbul'da 207 milyar 419 milyon 657.3 bin lira tutarında kredi açtı. Bunun 23 milyar 490 milyon 546.46 bin lirası kamu bankaları, 183 milyar 929 milyon 110.81 bin lirası da özel bankalar tarafından sağlandı.

