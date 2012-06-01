Bankalar kredi kartı olup da kullanmayanlardan işlemsizlik ücreti alacak!

Kredi kartını aldıktan sonra kullanmaya korkanlar, kartını kullanmayanlar ya da bankanın ısrarı üzerine kredi kartını kullanıma açtıranlar ekstrelerine yansıyan “Aylık İşlemsizlik Ücreti” ile şok oldu.

Buna göre kredi kartını kullanmayanlar kredi kartını kullanana kadar bu ücreti ödemek zorunda.

Bankadan kredi kartı aldınız ama kullanmaya korkuyorsunuz, kartı alıp bir kenara atıp kullanmadınız ya da kredi kartınızı iptal ettirdikten sonra bankanın ısrarı ile tekrar kullanıma mı açtırdınız? Banka bu aşamada korkunuzu yenmek ya da kredi kartını unutturtmamak için gönderdiği ekstredeki bu yeni masraf ile size bir hatırlatma geçiyor.

Kart sahipleri Şikayet Portalı Şikayetvar’a gönderdikleri şikayetlerle kullanmadıkları kartlar için bankaların ekstrelere yansıttığı “aylık işlemsizlik ücretini” şikayet ettiler.

Bankaların bu yeni masrafına göre kredi kartını 3 ay boyunca kullanmayanlara 8 TL gibi bir işlemsizlik ücreti kesiyor. Yine kullanmamaya devam ederseniz bu sefer kredi kartını kullanana kadar aylık 3 TL gibi bir ücreti ödeyeceksiniz.

İşte mağdurların başına gelenler;

Tatlı dile kandı borçlu çıktı

“İptal ettirdiğim kredi kartı için ilgili aydan itibaren kartı aktif ettirmek için beni sürekli arayan bankaya karşı maalesef bir gaflette bulunup beni arayan banka görevlisinin tatlı diline kanarak onay verdim. Onaydan daha birkaç gün sonra ‘işlemsizlik ücreti’ adı altında e-posta ve sms aldım. Bankanızın kredi kartını boşuna iptal ettirmediğimi anladım. Bu bir haksız kazançtır.”

Kart gelmeden borcu geldi

“Bankadan bir yıl önce kredi kartı almıştım. 50 TL'lik hesap işletim ücreti kestiler iki kez. Para puanları kullandığım için önemsemedim. Bir dönem 45 TL'lik bir ekstreyi mali durumum nedeniyle iki ay geciktirdim. Sonra faiziyle yatırdım. Bunun üzerine kredi kartının tüm borçlarını ödeyip kredi kartımı iptal ettirdim. Ama kabus yeni başlıyormuş. Bir ay aralıklarla tam 3 kez aradılar. Her seferinde yeni teklifler verdiler. 50 TL'lik harcama çekleri teklif ettiler, kabul etmedim.4’ncu seferde aradıklarında bir anlık boşluğuma geldiği için kartı kabul ettim. Daha bir ay geçmeden cep telefonuma bir mesaj geldi. ‘Kredi kartını kullanmadığınız için 8,5 TL işlemsizlik ücreti yansıtılmıştır’ diye. 3 aydır 8,5 TL borç ekleniyor. Kredi kartı henüz elime geçmedi bile. Bankanın kartını kapatıp bir daha beni rahatsız etmeyecekleri bir çözüm yok mudur?”

Hizmet vermeden ücret alıyorlar

“Kredi kartı verelim diye telesekreter aradı. Yıllık kart ücreti düşük olduğunu duymuştum. Cazip geldi deneriz dedim. İşlemi 1’e basarak onayladım. Kredi kartını geçen ay iptal edilmesini ve bundan sonra kullanmayacağımı söyledim. Kart müşteri temsilciniz tarafından iptal edildi. Sonra telesekreter kartı kullanıma açmak için aradı. Ben uyku sersemi 1’e bastım kart işleme açıldı. Basımı yapılıp adresine gönderilecek dedi. Kart geldi. Fakat basımı yapılan kart için 2 gün sonra ‘kartınıza işlemsizlik ücreti 8 TL yansıtıldı’ mesajı telefonuma geldi. Bana kart telesekreter tarafından aranıp verirken telefonda işlemsizlik cezası diye bir şey anlatılmadı. Kart benim kartım değil mi istediğim zaman kullanırım istediğim zaman kullanmam. Bu benim seçimim. Tamam 2 ay süresince işlem yapmam gerekiyor diyelim niye 2 gün sonra yansıtıyorsunuz. Karta yansıtılan işlemsizlik ücretini kaldırınız.”