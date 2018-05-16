Bankalar kredi faizlerini indirmişti; konut sektöründe canlanma sinyali

Konut kredisinde kamu bankalarının başlattığı düşük faiz kampanyası ve GYODER ve KONUTDER’in konut fiyatlarında yüzde 20 indirim yapma kararı ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini artırdı. İnternette yapılan 'konut kredisi' aramaları rekor satış yaşanan 2016 ve 2017'deki kampanya dönemleriyle aynı seviyeye ulaştı.

Merkez Bankası tarafından 16 Mart'ta yayımlanan raporda, "Konut kredisi" anahtar kelimesi ile oluşturulan arama hacmi endeksinin kullandırılan konut kredisi adedi için gösterge olarak kabul edilebileceği ifade edilmişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın konutta yeni kredi faiz kampanyasının başlatılacağını duyurduğu 7 Mayıs tarihinden bugüne yapılan aramalar zirve noktasına ulaşmış durumda. Bu verilerle birlikte konut kredisi kullanımı ile ev alımının önemli ölçüde artacağı değerlendirmesine ulaşılabiliyor.

Daha önce Temmuz 2016 ve Şubat 2017'de başlatılan faiz indirimi kampanyaları sektöre önemli ölçüde enerji sağlamış ve rekorların yıl bazında sürmesini sağlamıştı. Aynı dönem arama verilerine bakıldığında ve yeni kampanya dönemi ile karşılaştırıldığında yukarı ivme dikkat çekiyor.

Elde ne kadar konut fazlası var?

TÜİK verilerine göre, 'yapı izin ruhsatı' verilen daire sayısı 2016 ve 2017 toplamında 2 milyon 323 bin adet. Aynı yıllarda satışı yapılan konut sayısı ise 1 milyon 291 bin dolayında. Yapılan konutların önemli bir kısmının satışa çıkarıldığı varsayılırsa sadece 2 yılda yaklaşık 1 milyon adetlik bir konut stok fazlası ortaya çıkıyor.

Uğurcan Gökçen’in Dünya gazetesinde yer alan haberine göre, yılın ilk ayında artış gösteren konut satışları şubat-mart aylarında sırası ile yüzde 5 ve yüzde 14 kayıp yaşamıştı. Satışların düşmesindeki en önemli etken konut kredisi faizlerinin yaklaşık 9 yılın zirvesi olan 1.25 seviyelerine kadar çıkması olmuş, ipotekli satışlar arka arkaya 7 ay düşüş göstermişti.

Kampanyaya katılan bankalar

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlatılan kampanyaya Şekerbank, Vakıfbank ve Halkbank katılıyor. Bu dört banka haricinde Türk Ekonomi Bankası (TEB) da destek olarak faizi 60 ay vade için yüzde 0,99 seviyesine çektiğini duyurmuştu. Kampanya 3 ay sürecek ve 500 bin TL'nin altındaki kredi kullanımlarında geçerli olacak.

150 projede yüzde 20 indirim

Satışların artmasını sağlayacak bir diğer gelişme GYODER, İNDER ve KONUTDER öncülüğünde başlatılan 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyası oldu. Kampanyaya katılan 41 konut üreticisi toplam 150 projede, tüketicilere 5'te 1 oranında indirim uyguluyor. 15 Mayıs-15 Haziran arasında sürecek kampanya ile 3 milyar liralık satış hacminin ortaya çıkacağı öngörülüyor.