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Ekonomi

Bankalar kredi faizlerini artıyor

Merkez Bankası`nın dün munzam karşılıkları artırmasının ardından kredi faizlerini artırması beklenen bankalar adına ilk adım Garanti Bankası`ndan geldi.

25 Ocak 2011 02:00

T24- Merkez Bankası`nın dün munzam karşılıkları artırmasının ardından kredi faizlerini artırması beklenen bankalar adına ilk adım Garanti Bankası`ndan geldi.

 

Garanti, kredi faiz oranlarını 4-5 baz puan artırdı. Merkez Bankası`nın dün munzam karşılıkları artırmasının ardından kredi faizlerini artırması beklenen bankalar adına ilk adım Garanti Bankası`ndan geldi. Garanti, kredi faiz oranlarını 4-5 baz puan artırdı.

 

Banka`dan yapılan açıklamada, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artış nedeniyle, konut, oto ve destek kredilerine uygulanan faiz oranlarında artışa gidildiği belirtildi. Buna göre, konut kredilerinde 60 ay vade için uygulanan faiz oranı aylık %0.95’ten %0.99’a çıkardı.

 

Banka ayrıca, konut, oto ve destek kredilerinde uyguladığı kampanyaların faiz oranlarını da aynı seviyelerde artırdı.

 

Garanti Bankası`nın attığı bu adıma diğer bankaların da katılması bekleniyor.

 

Merkez Bankası`nın munzam karşılıkları artırması banklaların mevduat maliyetini yükselttiğinden kredi faizlerinde de artışa neden oluyor.

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