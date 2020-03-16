Bankalar Koronavirüs önlemi olarak müşterileri tek tek içeri aldı

İstanbul'da bankalar yeni tip Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde müşterileri içeriye tek tek aldı. Bu durum bankaların önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

İstanbul'da banka şubelerine giden vatandaşlar, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapıda kaldı. Vatandaşlar tek tek içeri alınınca, kapıda zaman zaman kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, içeride beklemektense dışarıda durmanın sağlık açısından daha iyi olduğunu söyleyerek uygulamayı destekledi.

Banka kuyruğunda bekleyen Kasım Güney “Bizim vatandaşlar için iyi düşünmüşler. İçeride bekleyip kalabalık olmaktansa dışarıda beklemek sağlık açısından iyi. Teşekkür ederiz. Bu uygulamadan memnunum. Çünkü virüs bulaşan kişi sayısı 18 olmuş bakanın açıkladığına göre. İleri de inşallah daha az olur da atlatırız ülke olarak” dedi.

Kuyruktaki bir diğer vatandaş Sabit Güney ise “İçeri birikip beklemektense daha iyi tek tek alınıyor. Güzel bir şey yani. Keşke hep böyle olsa” diyerek uygulamayı desteklediğini belirtti.