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Ekonomi

Bankalar konut kredisinde faiz indirimine başladı

Bankaların kredi faizlerindeki indirimlerin kademeli olarak devam edebileceği belirtiliyor

10 Ağustos 2016 20:46

Gayrimenkul piyasasında son günlerde yaşanan hareketliliğe bankalardan da destek geldi. Sisteme destek olmak için birçok bankanın konut kredilerinde faiz indirimi haberleri gelmeye başladı.

Konut kredisi faiz indirimlerinde ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faiz oranları, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1-24 ay vadelerde yüzde 0,82'ye, 25-60 ay vadelerde yüzde 0,90'a ve 61-120 ay vadelerde de yüzde 0,95'e çekildi.

Denizbank konut finansmanında faizi iki yıla kadar vadede yüzde 1.14’ten yüzde 0.89’a, beş yıla kadar vadede faizi ise yüzde 1.14’ten yüzde 0.99’a düşürürken Şekerbank da 25-60 ay vadede faizi yüzde 1’in altına çekti. Bugün konut kredisi faizini yüzde 1’in altına çeken bir başka banka ise TEB oldu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 9 istemişti

 

Sektörde konut kredisi faiz oranları yüzde 13.5-14 arasındayken, indirimler sonrası bu oran yüzde 11-11.5’e gerilemesi ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referans gösterdiği yüzde 9’un uzağında kalıyor.

Bankaların ana finansman kaynağı olan mevduata ödedikleri ortalama faiz ise yüzde 1 civarında bulunuyor.

Bankaların açıkladığı indirimli oranlarla dahi yıllık bazdaki konu faizleri yüzde 9’dan uzak görünse de, bankacılar bazı makro ihtiyati tedbirlerdeki gevşeme ve kaynak maliyetindeki yüklerin azaltılmasıyla kredi faizlerindeki indirimin kademeli olarak devam edebileceğini belirtiyorlar.

 

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