Bankalar kiracı avına çıktı

Gelecek aydan itibaren uygulanacak kiraların ev sahibine bankalar üzerinden ödenme zorunluluğu sektörü hareketlendirdi. 2 milyona yakın yeni hesabın açılmasını öngören bankalar kampanyalar ile müşteri kapma yarışına girdi.



Kasım ayından itibaren geçerli olacak 500 YTL ve üzeri kiraların ev sahibine bankalar üzerinde ödenme zorunluluğu bankacıları harekete geçirdi. Uygulamayla 2 milyona yakın yeni hesabın açılmasını öngören bankalar, kira sigortası, kiralık kasa, havale-EFT komisyonu almama, 2 kira bedelini karşılayacak kredili mevduat hesabı açma gibi kampanyalarla kiracı kapma yarışına girdi.



Kira paketi ile yeni oluşacak pastadan pay kapmak istediklerini belirten Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir, "Bizimle çalışmayanları bankaya çekmek için bir fırsattır diye düşünüyoruz" dedi. Şekerbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciğer, hesap açan ev, işyeri sahipleri ve kiracılarından hesap kullanımına ait ücret almayacaklarını açıkladı. ING Bank, TEB ve HSBC, kira ödemeleriyle ilgili yeni ürün paketlerini hizmete sunarken, Akbank da konuyla ilgili yeni bir ürün çalışması yapıyor.



Krizde ilaç gibi gelecek



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 3.5 milyon kiracının bulunduğu Türkiye'de, evini kiraya veren her 50 kişiden sadece biri gelirini beyan ediyor. 1 Kasım'da başlayacak yeni uygulamayla geriye kalan 49 kişinin tamamının olmasa bile büyük bir kısmının kiralarını bankalara yatırması bekleniyor. İyi bir fon olacağı tahmin edilen kira gelirlerinin kriz ortamında ilaç gibi geleceği bankalar birbiri ardına müşterilerine özel kira paketleri hazırlıyor. Kira gelirleri ilden ile değiştiği ve yüksek kiralı evlerin büyük şehirlerde bulunması nedeniyle bu kentlerdeki bankalarda ve şubelerde daha fazla hareketlilik başanması bekleniyor.

Kira paketi ile yeni oluşacak pastadan pay kapmak istediklerini belirten TEB Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir, "Bizimle çalışmayanları bankaya çekmek için bir fırsattır diye düşünüyoruz" dedi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde oturanların yüzde 30-35'inin kiracı olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Kişmir, yeni yasaya göre de 2 milyona yakın müşterinin kirasını bankaya yatırmasının tahmin edildiğini belirtti. Kişmir, bunun sektörde de bir hareketlilik yaratacağını ifade etti.



Sektör ivme kazanacak



Akbank Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu da, bir anda herkesin bankalara geçmeyeceğini ancak kira ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılmasının yeni bir hacim yaratacağını ve yeni bir iş alanı olacağını söyledi. Muratoğlu, "Minimum rakamlarla 2 milyon kiracının en az 500 YTL ödediğini düşünürsek, çok büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Bir anda herkes bankalara geçmeyecektir. Biraz zaman alır. Bankacılık toplam hacmi içinde belki çok büyük olmaz ama bu yeni bir iş alanı ve olumlu katkısı olacak ve bir ivme kazandıracak" diye konuştu. Şu anda bir ürünlerinin olmadığını belirten Muratoğlu, ancak kira ödemeleriyle ilgili ürünlerin gündemlerinde olduğunu söyledi.

Şekerbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciğer, bankalarla çalışması olmayan pek çok kişinin bu sayede hesap açacağını ve hesaplarında fon tutmaya başlayacağını söyledi. Özciğer, bu sayede bankalara mevduat yönünden ilave katkı sağlanacağını kaydetti.

