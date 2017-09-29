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Ekonomi

Bankalar, kasım ayında sözlü savunma yapacak

Savunma toplantısı 14 Kasım Salı günü saat 10.00’da yapılacak

29 Eylül 2017 14:56

Kurumsal krediler alanında faaliyet gösteren 13 banka hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 14 Kasım'da yapılacak.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu’nun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca, Türkiye’deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından kredi koşullarına dair bilgilerin paylaşılması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 13 banka hakkında yürütülen soruşturma da sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş., Citibank A.Ş., Deutsche Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi, Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş., Société Générale S.A. Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve UBS AG hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 14 Kasım 2017 Salı günü, saat 10.00’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 06 Kasım 2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu’na başvurmaları gerekiyor.

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