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Ekonomi

Bankalar kârlarını yüzde 35 artırdı

Bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren aktif toplam kasımda aylık bazda yüzde 3.2 arttı

30 Aralık 2017 20:15

Bankalar bu yıl da kârlarına kâr katttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre, bankacılık sektörünün kasımda aylık toplam kârı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 4.0 milyar liraya tırmandı ve böylece, ocak-kasım dönemi kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 45.2 milyar liraya çıktı.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredileri de kasımda bir önceki aya göre yüzde 2.8, geçen yılın sonuna göre de yüzde 21.3 artarak 2.1 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren aktif toplamı da kasımda aylık bazda yüzde 3.2, geçen yılın sonuna göre de yüzde 19.7 artarak 3.3 trilyon liraya yükseldi. (DHA)

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